Tatort Altenheim: Diese Netflix-Serie geht in die zweite Runde

2022 taucht bei Netflix eine neue Kriminalserie namens „Die grünen Handschuhe“ auf. Wie die meisten Produktionen aus diesem Genre geht es um das Leben eines Gangsters. Genauer gesagt gibt es in dieser Serie nicht nur einen Hauptprotagonisten, sondern gleich drei. Zuza, Kinga und Alicja sind drei Schwerverbrecherinnen auf der Flucht vor der Polizei. Auf Netflix ist bereits am 17. Juli die zweite Staffel der polnischen Serie „Die grünen Handschuhe“ erschienen.

„Die grünen Handschuhe“: Worum geht es in der Serie?

Aufgrund ihres Alters würde man Zuza, Kinga und Alicja auf den ersten Blick nicht zutrauen, dass die drei Damen eine Schwerverbrecherbande sind. Doch man sollte nicht nach dem äußeren Erscheinungsbild urteilen. Die drei Damen im fortgeschrittenen Alter stehlen nur exklusive Waren, deswegen haben sie es auch besonders auf Edelsteine abgesehen. Nachdem ihr letzter Raubüberfall jedoch schiefgeht, müssen die Gaunerinnen untertauchen. Ein Altenheim dient ihnen als Rückzugsort.

In der zweiten Staffel der polnischen Comedy-Krimi-Serie führt es die Schwerverbrecher-Senioren nach Bieszczady, einem Gebirgszug in Südostpolen. Hier wollen sich Zuza (Magdalena Kuta), Kinga (Malgorzata Potocka) und Alicja (Anna Romantowska) erholen. Aber der Traum vom Urlaub platzt schnell und die Senioren-Band muss wieder aktiv werden. Zuzas Sohn ist nämlich in eine gefährliche Situation geraten. Er hat Probleme mit einem Gangster bekommen. Die zweite Staffel verfügt über acht Folgen. Streamen kannst du die Serie nur bei Netflix.

Hier kannst du dir den Trailer zur Comedy-Krimi-Netflix-Serie „Die grünen Handschuhe“ anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wird es eine dritte Staffel geben?

Das Bewertungsportal IMDb hat die Serie „Die grünen Handschuhe“ mit 6,5 von zehn Sternen bewertet. Zwar hat der Showrunner hat eine Weiterführung der Netflix-Serie bislang noch nicht bestätigt, jedoch dreht es sich hier um eine beliebte Serie und somit ist die dritte Staffel wahrscheinlich schon in Arbeit. Einen offiziellen Starttermin für die dritte Staffel gibt es bisher noch nicht.