Es war schon länger klar, dass es vom Netflix-Überraschungshit „Squid Game“ eine zweite Staffel geben wird. Jetzt ist auch klar, wann sie startet: am 26. Dezember 2024. Doch das ist noch längst nicht alles. Ebenfalls hat Netflix jetzt über den zuständigen Regisseur verraten, dass es voraussichtlich im Jahr 2025 eine dritte und finale Staffel der koreanischen Thriller-Serie geben wird.

„Squid Game“-Regisseur kündigt Staffel 2 und Staffel 3 an

Regisseur und Showrunner Hwang Dong-hyuk, der in der zweiten Staffel auch als Produzent verantwortlich ist, schreibt in einem offenen Brief an die Fans der Hitserie: „Vor fast drei Jahren hat die erste Staffel von ‚Squid Game‘ weltweit für Furore gesorgt. Inzwischen sind viele unvorstellbare Dinge passiert. Ich freue mich daher sehr, mit diesem Brief nicht nur den Start von Staffel 2 anzukündigen, sondern auch bekannt zu geben, dass es eine dritte und letzte Staffel geben wird.“

Die erste Staffel von „Squid Game“ ist schon seit 2021 bei Netflix zu sehen. Sie löste nahezu rund um den Erdball einen wahren Begeisterungssturm aus und wurde zu einer der meistgesehenen Serien des Streamingdienstes aller Zeiten. Bei der Emmy-Verleihung im Jahr 2022 heimste sie sechs Auszeichnungen ein. So wurde unter anderem Lee Jung-jae als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Und Hwang Dong-hyuk gewann als erster Asiate den Preis für die beste Regie.

Brief von Regisseur Hwang Dong-hyuk zur 2. und 3. Staffel von „Squid Game“.

Darum geht es in Staffel 2

Drei Jahre nach seinem Triumph bei ‚Squid Game‘ ist Spieler 456 noch immer fest entschlossen, die Hinterleute zu finden und ihrem bösartigen Spiel ein Ende zusetzen. Gi-hun nutzt sein Vermögen, um die Suche zu finanzieren und beginnt mit dem Naheliegendsten: Er sucht nach dem Mann, der in der U-Bahn Ddakji spielt. Doch als sich die Spuren verdichten, erweist sich der Weg zur Zerschlagung der Organisation als tödlicher, als er es sich vorgestellt hat: Um das Spiel zu beenden, muss er wieder einsteigen.

Klingt ziemlich actionreich und vielversprechend. Bei YouTube ist ab sofort ein erster Teaser-Trailer verfügbar. Gänsehaut ist schon allein durch die Klänge der bekannten Musik garantiert. Die erste Staffel mit neun Episoden findest du bei Netflix hier.