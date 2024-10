Es dauert nicht mehr lange, dann kommt ein weiteres Mal der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen, um über die Höhe der aktuellen Leitzinsen zu beraten. Und es gilt als wahrscheinlich, dass am 17. Oktober 2024 ein weiteres Mal eine Absenkung der Leitzinsen verkündet wird. Denn nicht nur in Deutschland ist die Inflation im September ein weiteres Mal gefallen (auf 1,6 Prozent), sondern auch im Euro-Raum insgesamt (auf 1,8 Prozent). Ein Trend der vergangenen Wochen wird damit weiter an Fahrt gewinnen: Die Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld fallen.

Analyse zeigt: Das Zinssterben ist in vollem Gange

Zahlreiche Banken haben in den vergangenen Wochen die Zinsen auf Tagesgeld- und Festgeldkonten bereits zulasten von Sparern angepasst. Das Fachportal tagesgeldvergleich.net berichtet, dass der Durchschnittswert der von den Experten betrachteten Tagesgelder bei einer Einlage von 5.000 Euro im September bei nur noch 2,00 Prozent pro Jahr lag. Seit der letzten Zinsänderung der EZB im September senkten 29 der 100 beobachteten Banken die Zinsen ihrer Tagesgeldkonten um durchschnittlich 0,16 Prozentpunkte. Bei nur drei Banken habe man eine Erhöhung der Zinsen um durchschnittlich 0,10 Prozentpunkte beobachten können. Die größte Zinssenkung lag bei 0,50 Prozentpunkten und der größte Sprung nach oben bei 0,14 Prozentpunkten.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell attraktivsten Tagesgeld-Angeboten am deutschen Markt, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst.

Festgeld als Alternative

Lohnen kann es sich derzeit übrigens auch, einem gut verzinsten Festgeld-Angebot den Vorzug vor der Eröffnung eines Tagesgeldkontos zu geben. Denn bei einem Festgeldkonto kannst du dir für einen von dir selbst gewählten Zeitraum einen garantierten Zins sichern. So sind derzeit bei einer Laufzeit von zwölf Monaten bis zu 3,60 Prozent pro Jahr drin. Bei zwei Jahren Laufzeit immerhin noch bis zu 3,45 Prozent pro Jahr. Nachteil gegenüber einem Tagesgeldkonto: Deine Ersparnisse sind auf einem Festgeldkonto in aller Regel für den von dir gewählten Zeitraum nicht mehr verfügbar. Bei einem Tagesgeldkonto kannst du dein Geld hingegen jederzeit auf dein Girokonto zurückbuchen.

Jetzt weiterlesen DKB: Diese Kunden will die Bank nicht mehr haben