Tagesgeld: Neuer Spitzen-Zinssatz – auch Volkswagen mischt mit

Pünktlich zum Wochenende gibt es gute Nachrichten vom Markt der in Deutschland beliebten Tagesgeld-Konten. Denn nicht nur einen neuen Spitzenreiter im großen Tagesgeld-Vergleich gibt es zu feiern, sondern auch einen prominenten Neueinsteiger. Auch die Volkswagen Bank bietet ab sofort nämlich wieder ein gut verzinstes Tagesgeld-Konto an; allerdings nur für ein halbes Jahr.

Bigbank jetzt auf Platz 1 im Tagesgeld-Vergleich

Neuer Spitzenreiter im aktuellen Tagesgeld-Vergleich ist die Bigbank aus Estland. Sie zahlt Neukunden ab sofort für drei Monate einen Aktionszins in Höhe von 1,75 Prozent p.a. und verdrängt damit die spanische Suresse Direkt Bank der Santander Gruppe auf den zweiten Platz. Auch ab dem vierten Monat zahlt die Bigbank attraktive 1,25 Prozent p.a., allerdings erfolgt die Zinsgutschrift nur einmal jährlich zum Jahresende. Und das bis zu einem Betrag in Höhe von 100.000 Euro.

Volkswagen Bank steigt ins Tagesgeld-Rennen ein

Einen Zinssatz von 1,10 Prozent p.a. zahlt ab sofort die Volkswagen Bank an alle Tagesgeld-Neukunden aus. Und zwar für sechs Monate und bis zu einem Anlagebetrag in Höhe von 50.000 Euro. Ab dem siebten Monat geht es – Stand heute – mit 0,4 Prozent p.a. weiter. Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich die Konditionen bis dahin noch einmal verbessern. Die Zinsgutschrift bei der Volkswagen Bank erfolgt monatlich, wodurch du schon ab dem zweiten Monat von einem Zinseszinseffekt profitierst. Du kassierst also auch Zinsen auf die bereits erfolgte Verzinsung.

Auch die Deutsche Skabank mischt jetzt mit

Suchst du eine Bank, die zwar einen etwas niedrigeren Zins bezahlt, aber diesen dafür durchgehend ohne Aktionszins gutschreibt? Dann kannst du dich ab sofort zum Beispiel auch für ein Tagesgeld-Konto bei der Deutschen Skatbank, einer Zweigniederlassung der VR-Bank Altenburger Land, entscheiden. Dort winken aktuell 1,09 Prozent Zinsen p.a. bei einer jährlichen Zinsgutschrift.

Eine Übersicht zu den aktuell attraktivsten Tagesgeld-Konten mit den höchsten Zinsen findest du über die nachfolgende Tabelle. Dabei handelt es sich ausschließlich um Direktanlage-Angebote bei Banken aus der Europäischen Union. Dadurch ist dein Geld bis zu einem Betrag von 100.000 Euro über die gesetzliche Einlagensicherung abgesichert.

Tagesgeld-Zinsen dürften weiter steigen

Auch in den kommenden Wochen ist mit weiteren Zinserhöhungen zu rechen. Denn am 15. Dezember tagt zum planmäßig letzten Mal im laufenden Kalenderjahr der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB). Es ist davon auszugehen, dass der Leitzins der EZB im Anschluss an diese Sitzung von aktuell 2,0 Prozent auf bis zu 2,75 Prozent angehoben wird. Das stellte unter der Woche EZB-Chefin Christine Lagarde in Aussicht. Sie möchte so die weiter hohe Inflation im Euro-Raum von aktuell rund 10 Prozent bekämpfen.

