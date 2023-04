3 Prozent aufs Tagesgeld: So kommst du an den Zins-Bonus der ING

Nach den jüngsten Leitzins-Erhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) im März kommt wieder Bewegung in den Zinsmarkt. Nachdem zunächst europäische Banken die Zinsen erhöht haben, wagt sich mit der ING nun die erste deutsche Bank aus der Deckung. Sie zahlt dir ab sofort einen neuen Topzins für Tagesgeld in Höhe von 3 Prozent. Dabei gilt die Deutsche Einlagensicherung, die angesichts der Bonität Deutschlands noch einmal etwas höher anzusehen ist als die Einlagensicherung von Spanien oder Italien.

Neuer Tagesgeld-Spitzenreiter kommt aus Deutschland

Das neue Angebot der ING gilt für Neukunden, aber auch für neues Geld, das Bestandskunden von anderen Banken überweisen. Die Verzinsung von 3 Prozent p.a. erfolgt dabei für jeden Euro, den du als Bestandskunde ab sofort und bis zum 25. April zu der Bank überweist. Dabei darf aber der Gesamtbetrag von 50.000 Euro nicht überschritten werden. Zudem gelten die 3 Prozent p.a. nur für sechs Monate ab Eröffnung oder Aufstockung. Überschreitest du den Betrag oder hast das Geld mehr als ein halbes Jahr dort liegen, zahlt die ING dir nur 0,6 Prozent p.a. Wichtiger Hinweis: Diese Aktion gilt nicht für Extra-Konten, die in den vergangenen 4 Monaten eröffnet wurden oder die schon einen Bonuszins erhalten. Die Verzinsung mit den 3 Prozent für Bestandskunden erfolgt für den Zeitraum 1. Mai bis 31. Oktober. Neukunden bekommen ihn für sechs Monate ab Eröffnung des Kontos. Achte genau auf die Bedingungen der ING.

Die Gutschrift der Zinsen erfolgt einmal jährlich zum Jahreswechsel. Beteiligst du dich also am Banken-Hopping und reist den besten Zinsen hinterher, wirst du dein Geld im Oktober bei der ING wieder abziehen und die Zinsen dafür erst am 31. Dezember erhalten. Das sollte aber nicht weiter problematisch sein. Immerhin bekommst du für sechs Monate je 10.000 Euro, die du bei der ING parkst, einen Betrag von 150 Euro gutgeschrieben. Denk daran, deinen Freistellungsauftrag entsprechend anzupassen.

Es ist damit zu rechnen, dass der Schritt der ING auch weitere deutsche Banken dazu animieren wird, die Zinsen zu erhöhen. Zudem rechnen Experten damit, dass die Zinsen im Laufe des Jahres noch weiter steigen werden. Ideal, wenn du im Herbst dann eine Alternative zur ING suchst. Dabei dürftest du weiter auf Direktbanken angewiesen sein. Klassische Banken bieten im Vergleich eher mickrige Zinsen, wie Postbank und Deutsche Bank gerade erst bewiesen haben.

Alternative: Festgeld-Konto mit bis zu 4,10 Prozent Zinsen

Du wünschst dir noch höhere Zinsgutschriften? Dann solltest du über ein Festgeld-Konto nachdenken. Aktuell sind bis zu 4,10 Prozent Zinsen p.a. möglich. Achte aber darauf, bei dem Festgeld-Angebot deiner Wahl einen entscheidenden Fehler in der aktuellen Zinsphase zu vermeiden.

Die ING bietet ein anderes Produkt an: Sparbriefe. Die Zinsen beim Sparbrief erhöhen sich bei der einjährigen Laufzeit von 1,5 auf 2 Prozent pro Jahr und bei der zweijährigen Laufzeit von 1,7 auf ebenfalls 2 Prozent pro Jahr. Im Einzelnen gelten folgende Konditionen für ab heute eröffnete Sparbriefe:

2,0 Prozent pro Jahr für 1 Jahr Laufzeit

2,0 Prozent pro Jahr für 2 Jahre Laufzeit

2,0 Prozent pro Jahr für 3 Jahre Laufzeit

2,1 Prozent pro Jahr für 4 Jahre Laufzeit

2,25 Prozent pro Jahr für 5 Jahre Laufzeit

Maximal 500.000 Euro je Sparbrief und maximal 3 Sparbriefe je Kundenbeziehung