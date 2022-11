Tagesgeld-Knaller: Neues Angebot mit Top-Zinssatz

Das Tagesgeldkonto der Bigbank zeichnet sich durch einen attraktiven Bonuszinssatz aus. Der gilt während der ersten drei Monate und wurde jetzt auf 1,6 Prozent p.a. angehoben. Das ist im großen Tagesgeld-Vergleich von inside digital der neue Spitzenplatz. Denn auch die Advanzia Bank aus Luxemburg bietet zwar für drei Monate einen aktuellen Spitzenzins von 1,6 Prozent p.a., nach diesen drei Monaten kannst du bei der Bigbank aber einen höheren Zinsertrag erwarten.

Bigbank folgt der Advanzia Bank – und übertrifft sie beim Basiszins

Denn der Basiszins bei der estnischen Bank liegt ab dem vierten Monat bei 1,1 Prozent p.a., während es bei der Advanzia Bank nur 0,8 Prozent p.a. sind. Vorteil bei der luxemburgischen Bank ist allerdings, dass dir deine Zinsen monatlich gutgeschrieben werden und nicht nur einmal am Ende des Jahres. Du kannst dort also von einem Zinseszinseffekt profitieren. Jeden Monat bekommst du auch eine Zinsgutschrift auf die in den Vormonaten bereits angelaufenen Zinsen.

Kontoführungsgebühren fallen bei beiden Banken nicht an. Nutzbar ist das Tagesgeld-Konto der Bigbank von allen Anlegern, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren permanenten Wohnsitz in Deutschland haben. Außerdem ist für Ein- und Auszahlungen ein deutsches Bankkonto notwendig, das unter dem gleichen Namen geführt wird wie das Tagesgeld-Konto. Um am mTAN-Verfahren teilnehmen zu können, ist zudem eine deutsche Handynummer notwendig.

Ebenfalls wichtig: Sowohl bei der Bigbank als auch bei der Advanzia Bank profitierst du von der europäischen Einlagensicherung. Sie dient dazu, Kontoinhaber im Falle einer Bankenpleite zu schützen und die Bankeinlagen bis zu einer bestimmten Höhe zurückzuzahlen. In jedem Mitgliedsstaat der Europäischen Union wird durch nationale Einlagensicherungssysteme garantiert, dass bis zu 100.000 Euro pro Kunde und pro Bank gesichert sind.

Bei welchen Banken du aktuell die meistens Zinsen auf Tagesgeldkonten abstauben kannst, zeigt dir die nachfolgende Tabelle des großen, täglich aktualisierten Tagesgeld-Vergleichs von inside digital.

Mehr Zinsen aufs Tagesgeld dürften folgen

In den kommenden Wochen ist bei weiteren Banken mit Zinsanpassungen zu rechnen. Spätestens, wenn am 15. Dezember der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammentritt, um über eine (weitere wahrscheinliche) Erhöhung des Leitzinses zu entscheiden, dürften die Zinsen für Tagesgeld noch einmal steigen.

Jetzt weiterlesen Tagesgeld: Weitere Bank erhöht die Zinsen deutlich