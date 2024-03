Schon seit vielen Monaten bietet die Openbank, Teil der spanischen Santander Group, eines der attraktivsten Tagesgeldkonten auf dem deutschen Markt. Jetzt wird es noch interessanter. Denn wer bis zum 11. März 2024 als Neukunde ein Konto für Tagesgeld bei der großen Direktbank eröffnet, darf sich über eine einmalige Prämie in Höhe von 50 Euro freuen. Voraussetzung für die Auszahlung des verlockenden Bonus: Es werden bis zum 25. März mindestens 1.000 Euro auf das neue Tagesgeldkonto eingezahlt.

Openbank zahlt bis zu 3,9 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld

An den restlichen Konditionen für das kostenlose Openbank Willkommens-Tagesgeldkonto ändert sich nichts. Sechs Monate lang kannst du dir eine Verzinsung in Höhe von 3,9 Prozent auf Ersparnisse von bis zu 1 Million Euro sichern. Ab dem siebten Monat sinkt der Zins auf 2,8 Prozent pro Jahr, was im Vergleich aber immer noch einer fairen Rendite entspricht. Die Zinsgutschrift bei der Openbank erfolgt besonders kundenfreundlich in monatlichem Turnus. So kannst du speziell bei höheren Anlagebeträgen von einem Zinseszinseffekt profitieren. Kostenlos inklusive ist eine Debitkarte für das zugehörige Girokonto. Auf dieses Konto erhältst du im April auch die 50 Euro Bonus ausgezahlt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die besten Konten für Tagesgeld, die du als deutscher Sparer unter Berücksichtigung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung nutzen kannst. Berücksichtigt haben wir nur Angebote, die per Direktanlage nutzbar sind.

Festgeld: Hohe Zinsen für einen garantierten Zeitraum

Wenn du länger auf einen Teil deiner Ersparnisse verzichten kannst, ist ein Festgeldkonto vielleicht eine passende Alternative für dich. Denn dann winken aktuell abhängig von der von dir gewählten Laufzeit bis zu 4,20 Prozent Zinsen pro Jahr. Eine Übersicht zu den besten Festgeld-Angeboten mit 6, 12 und 24 Monaten Laufzeit findest du in unserem zugehörigen Ratgeber.

