Tagesgeld: Deutsche Direktbank steigt ins Zins-Wettrennen ein

Wer bis zum 31. Januar 2024 ein Tagesgeldkonto bei N26 eröffnet, darf sich für mindestens zwölf Monate über eine Verzinsung in Höhe von 2,60 Prozent pro Jahr freuen. Das klingt gut, ist aber im Vergleich ein nur durchschnittlicher Wert. Denn auf den lukrativsten Tagesgeld-Konten winken aktuell bis zu 4,02 Prozent Zinsen. Gleichwohl ist es zu begrüßen, dass auch bei N26 jetzt endlich keine Nullrunde für die Verzinsung von Sparguthaben mehr gedreht wird.

Auch N26 zahlt jetzt Zinsen aufs Tagesgeld

Einlagenlimits gibt es beim Tagesgeld von N26 nicht. Allerdings sind nur Einlagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro über die gesetzliche deutsche Einlagensicherung geschützt. Erfreulich ist auch, dass die Auszahlung der auflaufenden Zinsen jeden Monat erfolgt. Gekoppelt ist das Tagesgeldkonto bei der Smartphone-Bank an ein Girokonto von N26. Eine Eröffnung ist über die passende Smartphone-App möglich, aber auch über die N26-Webseite. Neben einem kostenlosen Girokonto bietet N26 drei kostenpflichtige Kontomodelle an. Sie bieten verschiedene Inklusivleistungen und kosten monatlich 4,90 Euro (N26 Smart), 9,90 Euro (N26 You) oder 16,90 Euro (N26 Metal).

Wichtig auch: Ab dem 13. Nutzungsmonat ändert sich die Verzinsung auf dem Tagesgeldkonto. Dann erhalten nur noch Nutzer mit Metal-Konto eine Verzinsung in Höhe von 2,60 Prozent pro Jahr. Nutzer eines You- und Smart-Kontos müssen sich mit 2,26 Prozent zufriedengeben. Wer das kostenlose N26-Girokonto nutzt, bekommt ab dem 13. Monat nach heutigem Stand der Dinge sogar nur 1,26 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld. Für Bestandskunden möchte N26 das Tagesgeldkonto in den kommenden Wochen schrittweise einführen. Für sie gelten allerdings vom ersten Tag an die oben genannten Abstufungen bei der Verzinsung, abhängig vom persönlich genutzten N26-Girokonto.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzen kannst.

Festgeld mit bis zu 4,50 Prozent Zinsen

Noch höhere Zinsen kannst du dir sichern, wenn du dich für ein Festgeldkonto entscheidest. Dann musst du dein Geld zwar für einen längeren Zeitraum anlegen und kannst in der Regel vor Laufzeitende nicht über deine Ersparnisse verfügen. Dafür winkt in der Spitze eine Verzinsung von bis zu 4,50 Prozent, wenn du dich für eine Direktanlage entscheidest. Warnen möchten wir vor Angeboten, bei denen eine Rendite von 5 Prozent oder mehr in Aussicht gestellt wird. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sich dabei um betrügerische Angebote handelt.