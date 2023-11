Große Direktbank sorgt für den nächsten Tagesgeld-Kracher

Wer sich als Neukunde für ein kostenloses Tagesgeld-Konto bei der Openbank entscheidet, kann sich aktuell einen Spitzenzins in Höhe von 4,02 Prozent pro Jahr sichern. Sechs Monate lang gewährt die Direktbank, die Teil der spanischen Santander Group ist, den aktuellen Top-Zins – bis zu einer Summe von 1 Million Euro bei monatlicher Zinsgutschrift. Jetzt gibt es aber auch gute Nachrichten für Bestandskunden. Denn sie erhalten ab dem siebten Monat zum Teil ebenfalls eine deutlich höhere Rendite.

Openbank: 2,80 Prozent Zinsen für Tagesgeld-Bestandskunden

Bisher wurde der auf den Aktionszins folgende Tagesgeld-Basiszins bei der Openbank an verschiedene Faktoren geknüpft. Wer nicht einen Mindestgeldeingang von monatlich mindestens 600 Euro verzeichnen konnte, wurde ab dem siebten Monat mit gerade einmal 1 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld abgespeist. Umgekehrt gab es für all diejenigen, die die Vorgaben der Bank erfüllten, bis zu 3 Prozent Zinsen. Jetzt kommt es zu einer Anpassung der Zinsstruktur. Alle Neukunden können ab sofort ab dem siebten Monat von der Nutzung eines sogenannten Open Tagesgeldkonto Plus profitieren, das mit 2,80 Prozent Zinsen pro Jahr verzinst wird.

Damit gleicht die Openbank ihr Tagesgeld-Angebot an das Tagesgeld-Konto der Suresse Direkt Bank an, die ebenfalls Teil der Santander Group ist. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten, die du als deutscher Kunde per Direktanlage nutzen kannst. Gelistet sind nur Angebote, bei denen mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zum Tragen kommt.

Festgeld als Alternative

Alternativ kannst du dich bei der Openbank übrigens auch für ein Festgeld-Konto entscheiden. Das Besondere: Bei Bedarf kannst du dein Festgeld-Konto dort jederzeit kündigen, um an deine Ersparnisse zu kommen. Dann musst du lediglich eine niedrigere Verzinsung deiner Ersparnisse akzeptieren. Kündigst du nicht, winken bei sechs Monaten Laufzeit 3,80 Prozent Zinsen p.a. und bei einem Jahr Laufzeit sogar eine Verzinsung in Höhe von 4,10 Prozent pro Jahr. In der Spitze sind beim Festgeld aktuell sogar bis zu 4,50 Prozent Zinsen möglich. Allerdings nicht bei der Openbank, sondern bei Kommunalkredit Austria.