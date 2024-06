„2022 sind viele Kunden aufgrund der unsicheren Marktsituation bei ihren Lieferanten geblieben, für 2023 stellen wir nun wieder eine deutlich höhere Wechselbereitschaft fest“, sagt der Präsident der Bundesnetzagentur. Die Aufsichtsbehörde kontrolliert unter anderem den Strom- und Gas-Markt und hat somit auch den Überblick über die aktuellen Strompreise und Gaspreise. Müller macht deutlich, dass sich ein Anbieterwechsel aktuell besonders lohnt. „Wer es noch nicht getan hat, dem empfehlen wir, seinen Strom- oder Gasvertrag auf Einsparmöglichkeiten zu prüfen“, so der Chef der Kontrollbehörde. „Aufgrund gesunkener Preise für Neukunden ist ein Lieferantenwechsel derzeit die einfachste Möglichkeit, Geld zu sparen.“

Im vergangenen Jahr wechselten nach Angaben der Bundesnetzagentur insgesamt rund 6,02 Millionen Haushalte ihren Stromlieferanten. Das entspreche einer Wechselquote von 12 Prozent. Das klingt nach wenig, ist aber laut Bundesnetzagentur ein neuer Höchststand. 2022 lag die Quote bei acht Prozent. Wichtig dabei; Stromkunden konnten bei einem Wechsel aus der Grundversorgung durchschnittlich rund 202 Euro pro Jahr einsparen. Vertragsübergreifend lag die durchschnittliche Einsparung bei rund 61 Euro pro Jahr.

Zum Stichtag 1. April 2024 lag der durchschnittliche Strompreis für Haushaltskunden über alle Vertragsarten bei 41,59 ct/kWh, rund fünf Prozent unter dem Preis des Vorjahrs. Das hat die Bundesnetzagentur ausgerechnet. Bei Lieferanten, die nicht örtlicher Grundversorger sind, lag der Durchschnittspreis bei 39,86 ct/kWh (Vorjahr: 43,99 ct/kWh). Der Grundversorger ist jener Anbieter, der deine Wohnung automatisch mit Strom versorgt, wenn du keinen eigenen Stromanbieter beauftragst. Der Strompreis bei diesen Anbietern ist in der Regel deutlich höher als bei Anbietern auf dem freien Markt. Zum Vergleich: In Berlin kannst du aktuell Stromverträge für 29 bis 32 Cent pro Kilowattstunde abschließen, in Köln sind es 27 bis 30 Cent.

Sparen beim Gas-Anbieterwechsel

Auch, wenn du Gas in deiner Wohnung nutzt, kannst du sparen. Im selben Zeitraum wechselten 1,8 Millionen Haushaltskunden den Gaslieferanten, was einer Wechselquote von rund 14 Prozent entspricht. Auch das stellt einen neuen Höchststand dar. Dabei sparten Gaskunden bei einem Wechsel aus der Grundversorgung durchschnittlich rund 470 Euro pro Jahr. Vertragsübergreifend lag die durchschnittliche Einsparung bei 210 Euro pro Jahr.

Für Gas zahlten Haushaltskunden im April 2024 im Durchschnitt über alle Vertragsarten 12,5 ct/kWh, während bei Lieferanten, die nicht örtlicher Grundversorger sind, der Durchschnittspreis bei 11,3 ct/kWh lag (Vorjahr: 14,44 ct/kWh).

Jetzt aktuell günstige Strompreise sichern Sind deine Strom- oder Gaspreise höher als die genannten Preise, solltest du dringend über einen Wechsel nachdenken. Das geht selbst dann, wenn du dich bei deinem bisherigen Anbieter noch in einer Mindestlaufzeit befindest. Bis zu sechs Monate im Voraus kann ein Wechsel angestoßen werden und du kannst dir so die aktuell günstigen Preise sichern. Besonders, wenn du aktuell bei einem Grundversorger bist, kann sich der Wechsel lohnen.