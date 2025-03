Stromer-Offensive: Kia zeigt drei neue E-Autos

Ziel von Kia ist es, entschlossen die Elektrifizierung der eigenen Flotte voranzutreiben. Und für die kommenden Monate stehen nun drei weitere Autos im Mittelpunkt des Interesses, die auf dem Kia EV Day 2025 präsentiert wurden. Zu einem neuen Kompaktwagen (Kia EV4) gesellt sich ein Kleinbus (Kia PV5). Und die Studie eines Kleinwagen-Crossovers (Kia Concept EV2) gibt einen Ausblick auf ein weiteres neues Mitglied der Kia-EV-Familie. Dass es jetzt zu Beginn des Jahres 2025 mit gleich drei neuen Autos in die Offensive geht, hat einen einfachen Grund: Bis 2027 sollen 15 rein elektrische E-Autos im Portfolio von Kia stehen.

Kia EV4: Angriff in der Klasse der Kompaktwagen

Sowohl in einer Version als 4,73 Meter lange Limousine (Viertürer) als auch in einer 4,43 Meter langen Schrägheck-Ausführung (Fünftürer) schickt Kia den EV4 an den Start. Beide Modelle sollen als sportliche Allrounder überzeugen und sowohl in der Stadt als auch auf längeren Reisen ihre Qualitäten unter Beweis stellen. Anders als beispielsweise der Kia EV6 steht der Kia EV4 aber nicht auf einer 800-Volt-Plattform, sondern bietet nur ein 400-Volt-System – und damit langsamere Ladezeiten an Schnellladesäulen. Für eine Aufladung der 81,4 kWh großen Batterie sollen unter optimalen Bedingungen 31 Minuten vergehen. Wer sich für eine kleinere Batterie entscheidet (58,3 kWh), steht unter optimalen Bedingungen 29 Minuten. Details zur maximalen Ladeleistung verrät Kia noch nicht.

Kia EV4 – hier in der Ausführung der sportlichen Limousine.

Die gemittelte WLTP-Reichweite des neuen E-Autos von Kia mit Frontantrieb liegt nach Angaben des Herstellers – abhängig von der gewählten Modellvariante – zwischen 410 und maximal 630 Kilometern. Auf der Autobahn sollten damit im besten Fall zwischen 450 und 500 Kilometer zu schaffen sein. Die Leistung: 150 kW (204 PS). Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in rund 7,5 Sekunden, in der Spitze ist bei 170 km/h Schluss. Der Kofferraum bietet Platz für 490 Liter (EV4 Limousine) respektive 435 Liter (EV4 Schrägheckmodell). Der Wagen ist vergleichsweise flach gehalten (1,48 Meter), was den sportlichen Charakter unterstreichen soll. Den Radstand gibt Kia mit 2,82 Metern an. In Europa ist eine Markteinführung in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres geplant, Informationen zum Preis gibt es noch nicht.

Kia Concept EV2: Urbane Mobilität der Zukunft

Detaillierte technische Daten für das Konzeptauto Kia Concept EV2 sind noch Mangelware. Kein Wunder: Dieses E-Auto soll in einem ersten Schritt nur zeigen, wie die urbane Mobilität der Zukunft aussehen könnte. Erst im Laufe des Jahres 2026 ist mit einer Einführung der Serienversion in Europa und anderen Ländern zu rechnen, wie es vom Hersteller heißt. Kompakte, city-gerechte Abmessungen werden mit einem betont robusten Erscheinungsbild kombiniert. Die Besonderheit hebt Kia durch die nach hinten anschlagenden Fondtüren und eine weit öffnende Heckklappe hervor. Außerdem verzichtet der Hersteller im Innenraum auf eine Mittelkonsole, was den Zugang vereinfachen soll.

Kompaktes E-Autos für das Jahr 2025: der Kia Concept EV2.

Der bisher kleinste Elektro-Kia stellt durch einen umklappbaren Sitz in der zweiten Reihe ein erweitertes Platzangebot in Aussicht. Der B-Segment-Crossover verfügt außerdem über Funktionen, die sonst eher in größeren Fahrzeugklassen zu finden sind. Zum Beispiel eine V2L-Unterstützung zum Anschluss externer 220-Volt-Geräte oder die Möglichkeit, Software-Updates über die Luftschnittstelle (Over-the-Air) zu installieren.

Kia PV5: Passagier- und Cargo-Variante geplant

Elektrifizieren möchte Kia aber auch die eigene Nutzfahrzeuge-Flotte. Und an dieser Stelle tritt in der zweiten Jahreshälfte des laufenden Jahres der Kia PV5 in Erscheinung, der voraussichtlich noch in der ersten Hälfte dieses Jahres bestellbar sein wird. Das 4,70 Meter lange Fahrzeug ist rund 1,90 Meter hoch und mit einem fast drei Meter langen Radstand ausgestattet. Das soll in der Passagier-Variante, die neben einer Cargo-Version mit drei verfügbaren Versionen zu haben sein wird, für reichlich Platz im Innenraum sorgen. Verschiedene Sitzkonfigurationen sind bei der Passagier-Variante möglich. Zum Beispiel 2-3-0, die Platz im Kofferraum schafft, aber auch ein 1-2-3-Layout, bei dem der Bereich rechts vom Fahrer als Stauraum und Gepäckablage nutzbar ist.

Kia PV5 in der Frontansicht der Passenger-Variante.

Kia stellt in Aussicht, dass es die Passenger-Variante wahlweise mit 71,2 oder 51,5 kWh großer NCM-Batterie zu kaufen geben wird. Bei der Cargo-Ausführung gesellt sich noch ein Basismodell mit 43,3-kWh-LFP-Batterie dazu. Die Leistung des grundsätzlich verbauten Frontantriebs liegt abhängig von der ausgewählten Variante bei bis zu 120 kW (163 PS), die WLTP-Reichweite maximal bei 400 Kilometern. Eine Aufladung des Energiespeichers soll von 10 auf 80 Prozent in rund 30 Minuten möglich sein. Weitere Details will der Hersteller pünktlich zur Markteinführung mit der Öffentlichkeit teilen.