Die Tarife von Starlink teilen sich bei Privatkunden in drei verschiedene Bereiche auf: Haushalte, Reise und Boote. Je nachdem, wie du deinen Internetzugang über Starlink nutzen willst, musst du dich für einen der Tarife entscheiden. Grundsätzlich gilt: Brauchst du einfach nur einen schnellen Internetzugang für deine Wohnung und bekommst kein schnelles DSL oder gar Glasfaser, ist der Starlink-Zugang für Privatkunden eine gute Alternative. Die Kosten dafür: 50 Euro im Monat. Es gibt keine Drosselung oder ein maximales Datenvolumen. Allerdings kannst du deinen Internetzugang auch nur stationär an deiner Adresse nutzen. An diesem Tarif ändert sich aktuell nichts.

Reise-Tarif mit Flatrate wird teurer

Willst du allerdings deinen Starlink-Zugang an unterschiedlichen Orten nutzen, den Dienst zeitweise pausieren, dein Wohnmobil versorgen oder auch mal während der Fahrt Starlink nutzen, so brauchst du einen Reise-Tarif. Dieser kostete bisher 59 Euro bei unlimitierter Nutzung. Jetzt wird diese Variante teurer und kostet 72 Euro. Kommst du mit 50 GB im Monat aus, so profitierst du allerdings sogar von einer Preissenkung. 40 Euro kostet der Zugang jetzt. Nicht möglich ist die Nutzung dieses Zugangs auf einem Boot, das zur See fährt. Hier hat Starlink besondere Konditionen – besonders hochpreisig. Denn für 1 TB Daten zahlst du 1.119 Euro, selbst 50 GB kosten noch 284 Euro.

Hinzu kommen in jedem Fall übrigens noch die Kosten für die Hardware, die bei Starlink häufig schwanken. Aktuell ist es nicht möglich, Hardware zu mieten – das kann sich aber jederzeit wieder ändern. Die Standardschüssel ohne Motor kostet aktuell 349 Euro. Die neue Empfangsantenne Starlink Mini bekommst du nur beim Reisetarif für 399 Euro. Diese Antenne ist ohnehin nicht für Wohnungen geeignet, da sich der WLAN-Router in der Antenne befindet und du so in der Wohnung schlechtes WLAN hättest. Beim Camper oder im Schrebergarten ist das weniger relevant. Für Boote ruft Starlink mehr als 2.800 Euro für eine Spezialantenne auf, das Modem kostet weitere 284 Euro auf.