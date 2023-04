Spiele-Tipp der Woche: Bau deine eigene Stadt auf dem Handy

Aufbauspiele wie City Skylines oder SimCity erfreuen sich großer Beliebtheit. Doch während SimCity auf dem Computer unglaublich viel Spaß macht, ist der mobile Ableger BuildIt voll mit Popup-Werbung, Premium-Währung und In-App-Käufen. Eine spannende Alternative stammt von dem kanadischen Studio Codebrew Games.

Pocket City 2 vorgestellt

Hinter dem Studio steht nur eine einzige Person, die mit Pocket City 2 jedoch ein extrem unterhaltsames und schön anzusehendes Handy-Spiel erstellt hat. In dem Game startest du als Bürgermeister mit einem Stück Land. Wie in jedem Aufbauspiel musst du erst einmal ein paar Straßen anlegen, Zonen zuweisen und dich um die Strom- und Wasserversorgung deiner neuen Stadt kümmern.

Schnell wächst deine Stadt und du kannst eine Polizeistation, Schulen und ein Krankenhaus bauen. Durch das Bauen sammelst du Punkte und steigst Level auf. Mit jedem Level schalten sich neue Gebäude, Straßentypen und Verkehrsmittel für deine Stadt frei.

Pocket City 2

Neu: in der zweiten Version des Spiels kannst du auch erstmals mit anderen Akteuren in der Stadt interagieren. So kannst du dich etwa mit der Bankdirektoren oder dem Feuerwehrchef anfreunden, welche sich dann mit Quests an dich wenden. Auch kannst du dich im 3D-Modus zu Fuß oder mit dem Auto durch deine gebaute Stadt bewegen. Kleine Minigames und die Quests lockern das Spielerlebnis zusätzlich auf und helfen dabei, Punkte für das nächste Level zu erreichen.

Im 3D-Modus kannst du dich frei durch deine Stadt bewegen

Was das Spiel einzigartig macht

Pocket City 2 ist ein extrem gelungenes Aufbauspiel. Die Steuerung ist selbsterklärend und das Spielprinzip schnell erklärt. Trotzdem hat das Spiel genügend Komplexität zu bieten, um auch für viele Stunden zu unterhalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob du den kompletten Sonntag in deinem Tablet versinkst, oder das Spiel nur 15 Minuten auf dem Handy gegen die Langeweile im Bus spielst.

Statistiken über deine Stadt

Ich war bereits von der ersten Version ein großer Fan und habe lange auf den Nachfolger gewartet. Pocket City 2 hat eine etwas ausgeklügeltere Mechanik und lässt dich auf Wunsch auch größere Städte bauen. Auch gibt es erstmals ein Tag- und Nachtwechsel sowie Jahreszeiten.

Fast schon ungewöhnlich für ein Handy-Spiel ist der komplette Verzicht auf In-App-Käufe und Werbung. So kostet das Spiel einmalig rund 6 Euro und bietet danach völlig ungestörten Spielspaß. Bisher ist das Spiel nur auf Englisch verfügbar. Eine deutsche Übersetzung ist jedoch in Arbeit.