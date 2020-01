Die Neustrukturierung von Sky Cinema soll ein noch besseres Kinofeeling nach Hause bringen, verspricht Sky. Die neuesten Kinofilme feiern in Zukunft ihre Premiere auf „Sky Cinema Premieren“. Einen Tag später sind sie zudem bei Sky Cinema Premieren +24 zu sehen. Die besten Filme laufen als „Film der Woche“ jetzt nicht mehr sonntags zur Prime Time, sondern schon freitags um 20:15 Uhr. Am 12. März zum Beispiel der Blockbuster „Godzilla: King of the Monsters“.

Sky Cinema – Alles neu

Wer auf Thriller und Horrorfilme steht, bekommt die besten Filme aus diesen Genres ab Mitte März bei „Sky Cinema Thriller“ zu sehen. Liebhaber von All-Time-Favorites wie „The Sith Sense“ oder neuen Gruselhits wie „Widows – Tödliche Witwen“ sollen hier auf den Geschmack kommen, versprechen die Programm-Macher von Sky Deutschland.

Sky Cinema Action ist schon heute verfügbar und bleibt auch in Zukunft nutzbar. Das Motto lautet: „Action pur!“. Hier sind Tophits wie „Alita: Battle Angel“ und „Escape Room“ zu sehen. Wie gewohnt außerdem Kampfkracher von Ikonen wie Chuck Norris in ihren besten Prügelrollen.

Komödien wie „Der Vorname“ oder „Hancock“ wiederum sind in Zukunft bei „Sky Cinema Fun“ zu Hause. Großangriff auf die Lachmuskeln garantiert. Echte Filmklassiker wie „Vom Winde verweht“ sowie kultige Western- und Abenteuerserien siehst du zukünftig bei „Sky Cinema Classics“. Die besten Filme der vergangenen 25 Jahre bei „Sky Cinema Best Of“.

Unterhaltung für die ganze Familie und Kinder ist nach wie vor bei „Sky Cinema Family“ eingetaktet. Auch Eventprogrammierungen für die weibliche Zielgruppe will Sky auf diesem Sender in Erscheinung treten lassen. Auf dem bereits vergangenen Oktober gestarteten Sender „Sky Cinema Special“ präsentiert Sky tägliche oder mehrtägige Programm-Specials zu einzelnen Stars, Filmreihen und Themen.

Zwei Sky-Sender fallen weg

In HD- und SD-Qualität kannst du ab dem 12. März die Sender „Sky Cinema Premieren“, „Sky Cinema Premieren +24“, „Sky Cinema Action“, „Sky Cinema Family“ und „Sky Cinema Best Of“ sehen. Exklusiv in HD sind derweil die Linear-Inhalte von „Sky Cinema Special“ und „Sky Cinema Thriller“ empfangbar. Wiederum nur in SD-Qualität stehen linear die Inhalte von „Sky Cinema Fun“ und „Sky Cinema Classics“ zur Verfügung. Die Ausstrahlung der Sender „Sky Cinema +1“ und „Sky Cinema Emotion“ endet zudem am 11. März.