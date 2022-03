Sind E-Autos die besseren Gebrauchtwagen? Studie kommt zu überraschendem Ergebnis

Wer sich ein neues Auto zulegen will, muss sich mittlerweile die Frage stellen: Verbrenner oder E-Auto? Zugunsten der grünen Wende schafft die Regierung viele Anreize, um Verbraucher zu Elektroautos zu bewegen – etwa durch die E-Auto Prämie beim Kauf eines Neuwagens oder etwa die THG-Quote. Doch nicht nur der Ankauf spielt eine Rolle, sondern auch ein möglicher Verkauf des neuen E-Autos. Wie sieht es mit der Wertstabilität aus? Zieht der Verbrenner als Gebrauchtwagen am E-Auto vorbei?

E-Autos: Die besseren Gebrauchwagen?

Wer jetzt einen brandneuen Elektrowagen kauft, der muss tief in die Tasche greifen. Neuwagen sind oftmals deutlich teurer als die Alternativen mit klassischem Verbrenner-Motor. Ist der Gebrauchtwagen eine gute Alternative? Bei Verbrennern ist die Abnutzung etwa durch die Laufleistung gut einschätzbar. Bei E-Autos stellt jedoch – wie bei jedem Akku-betriebenen Gerät – ebendieser einen erheblichen Knackpunkt dar. Denn ein altes E-Auto büßt bei der Akkukapazität enorm ein.

Das betrifft jedoch in erster Linie E-Autos der ersten Generationen, die mittlerweile in die Jahre kommen. Mittlerweile hat sich die Technik verbessert und E-Autos sind im Allgemeinen langlebiger – ergo wertstabiler. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest nun eine Studie der Center Automotive Research (CAR), wie die Auto Bild berichtet. Wie kann das sein?

Darum sind Stromer wertstabiler

Das Studienergebnis ist allerdings genau zu lesen, denn: Sie betrachtet die Marktsituation von Gebrauchtwagen aus einem spezifischen Blickwinkel. CAR stützt sich für die Analyse auf Leasingverträge von insgesamt 60 Autos. Die Komponenten: 2-Jahres-Verträge, 15.000 Kilometer im Jahr, keine Anzahlung. Hinzukommt, dass CAR die Prämie für E-Autos mit einbezieht, auch für Plug-in-Hybride. Die Förderung gilt allerdings nur noch bis 2023.

Gründe für die Wertstabilität sind laut der Studie einerseits die hohe Nachfrage nach E-Autos bei zeitgleich begrenztem Angebot. Andererseits spielen auch die derzeit hohen Benzinpreise und CO₂-Abgaben beim Kauf eines Neuwagens eine Rolle, wodurch Diesel sowie Benziner stetig unattraktiver werden.

Im Detail büßen Verbrenner laut der CAR-Studie nach zwei Jahren am meisten ein: Sie kommen nur noch auf einen Restwert von 69 Prozent. Stromer hingegen können nach dem gleichen Zeitraum mit 79 Prozent Wert punkten. Auch Plug-in-Hybride sind mit 73 Prozent Restwert preisstabiler als Pkw mit klassischen Motoren. Ein Rechenbeispiel: Kostet ein neues E-Auto rund 36.000 Euro, bekommt man bei einem Verkauf nach zwei Jahren noch rund 29.000 Euro dafür. Für einen Diesel oder Benziner nur knapp 25.000 Euro.

Plug-in-Hybride vor dem Gebrauchtwagen-Aus?

Weiter heißt es in der Studie, dass es Plug-in-Hybriden wohl langfristig genauso an den Kragen geht wie Verbrennern. Das liegt vor allem am Auslaufen des Förderprogramms. Die Bundesregierung plant, ab 2023 nur noch reine E-Autos zu fördern. Ohne die Umweltprämie verlieren die Mischwagen laut Prognosen deutlich an Preisstabilität und sind nach zwei Jahren dann nur noch die Hälfte des ursprünglichen Neupreises wert.