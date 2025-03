Sichtschutz und Stromproduktion in einem: Sunbooster stellt Weltneuheit vor

Das österreichische Solarunternehmen SUNBOOSTER GmbH führt mit Sunbooster Vertical eine Weltneuheit in der DACH-Region ein. Ab sofort können Doppelstabmattenzäune mit nur wenigen Handgriffen nicht nur über einen neuen Sichtschutz verfügen, sondern zugleich auch zur Energieerzeugung beitragen. Die neuen Sets können bereits zu ähnlichen Preisen wie Balkonkraftwerke gekauft werden. Doch auch für Besitzer von PV-Dachanlagen könnten sie von Interesse sein.

Günstige Modulpreise führten bereits zu Solarzäunen weltweit

Durch die gesunkenen Preise für Solarmodule fingen bereits zahlreiche Menschen an, sich einfach aus den Modulen eigene Zäune zu bauen. Auch professionelle Solarzäune erhielten einen Aufwind, der die Anlagen umso attraktiver gestaltete. Doch Haushalte, die bereits über Zäune verfügten, hatten dabei das Nachsehen. Einen bestehenden Zaun in einen Solarzaun zu verwandeln, ist zwar möglich, aber gerade ästhetisch nicht in jedem Fall ansprechend. Für alle, die über einen Doppelstabmattenzaun verfügen, könnte daher das neue Produkt von Sunbooster von besonderem Interesse sein. Sunbooster Vertical stellt Sichtschutzstreifen aus flexiblen Solarmodulen dar, die problemlos in bestehende Doppelstabmattenzäune eingefädelt werden. Das Prinzip ähnelt dabei den bereits weit auf dem Markt verbreiteten Sichtschutzstreifen.

Im Gegensatz zum klassischen Sichtschutz bieten die Solarstreifen jedoch mehr als nur ein Upgrade der eigenen Privatsphäre. Sie können auch einen wichtigen Beitrag zur Senkung der eigenen Stromkosten leisten. Vor allem für Haushalte, die morgens und abends den meisten Stromverbrauch aufweisen, können sie von Interesse sein. Denn durch die vertikale Ausrichtung erreichen sie den höchsten Ertrag genau am Abend und Morgen, während die typische PV-Anlage auf dem Dach in Südausrichtung mittags den größten Ertrag generiert. Durch diese Ausrichtung wirken sie auch im Winter besser, wenn die Sonne tiefer steht. Wie viele heutige Modelle sind sie bifazial aufgebaut, liefern also Strom für Licht, das auf beide Modulseiten trifft. Durch diese Eigenschaften kann das Modell auch interessant für Haushalte sein, die bereits über eine Dachanlage verfügen, aber große Verbraucher wie E-Autos oder Wärmepumpen nutzen.

Sunbooster Vertical Sichtschutz- und Solarstreifen

Solarstreifen lassen sich modular erweitern

Laut Hersteller ist Sunbooster Vertical dabei modular erweiterbar. Theoretisch ließen sich die Sets so auch zusammenfassen, um Strom für größere Geräte bereitzustellen. Sechs Solarstreifen in 2-Meter-Länge kommen inklusive Wechselrichter und Zubehör auf einen Einführungspreis von 399 Euro und liefern eine Leistung von 372 Watt bis 468 Wp dank bifazialem Aufbau. Das ist ungefähr mit einem einzelnen Solarmodul für kleinere Balkonkraftwerke heute vergleichbar. Alternativ können die Solarstreifen auch als 2er-Set oder 4er-Set erworben werden. Maximal sollen bis zu 1.872 Wp mit dem größten Set möglich sein. Da der zugehörige Wechselrichter die Einspeiseleistung auf 800 Watt begrenzt, kannst du die Sets unkompliziert wie ein Balkonkraftwerk registrieren.

Dadurch kann das Set auch interessant für Haushalte sein, die keinen Balkon besitzen oder dank Schattenfall des bereits vorhandenen Sichtschutzzauns kein Solarmodul im Garten aufstellen konnten. Laut Sunbooster kosten die Solarstreifen dabei nur ungefähr ein Drittel dessen, was du für einen vergleichbaren Solarzaun zahlen würdest. Allerdings musst du dabei berücksichtigen, dass der Zaun selbst nicht Teil des Angebots ist. Wer einen komplett neuen Zaun errichten lässt, sollte daher die Kosten eines Solarzauns gegen die Kosten eines Zauns und zusätzlicher Solarstreifen vergleichen, bevor er sich für ein Angebot entscheidet.