Saugroboter: Wie ein Hersteller etablierte Marken abhängt

Mit Roomba begann der Aufstieg von Staubsaugerrobotern. Sie wurden smarter und immer funktionsreicher. Bis Roborock in den Markt gestoßen und zum Marktführer aufgestiegen ist. Jetzt deutet sich ein erneuter Wechsel an der Spitze. Der Hersteller, der womöglich bald die Spitzenposition einnimmt, könnte bei einigen für Stirnrunzeln sorgen.

Absurde Reinigungsleistung mithilfe kleiner Tricks

Auf dem Markt gibt es viele Saugroboter unterschiedlicher Hersteller, die einen Kauf rechtfertigen. Die Tochtermarke von Dreame, Mova, ist einer davon. Mova ist längst kein Newcomer mehr. Dieses Unternehmen hat es in kürzester Zeit geschafft, unzählige Staubsaugerroboter mit technischen Neuheiten zu einem fairen Preis auf den Markt zu bringen.

Sämtliche Mova-Roboter verfügen über beeindruckende Zahlen. Der Z50 Ultra Roller (Test) hat eine Saugkraft von 19.000 Pa. Beim neuen Z60 Ultra Roller Complete (Test) sind es bereits verrückte 28.000 Pa. Damit befinden wir uns auf dem Niveau eines hochwertigen Akku-Staubsaugers.

Die Rückseite des Mova Z60 Ultra Roller Complete

Um noch kurz beim Z60 Ultra Roller Complete zu bleiben: Die wohl größte Besonderheit des Saugers ist die Wischwalze. Diese Wischart hat sich in diversen Staubsaugern als die effektivere Art der Nassreinigung bewährt. Und apropos Wischwalze: Mova setzt auf eine Art Schutzabdeckung, die die Wischausrüstung von Teppichen fernhält. Feuchte Teppichkanten gehören also auch der Vergangenheit an.

Lange Akkulaufzeiten

Hinsichtlich der Akkulaufzeit führt der Mova P50 Pro Ultra (Test) die Saugroboter-Liste an. Im Prinzip bieten aber alle Mova-Saugroboter eine exzellente Akkulaufzeit. Vor allem in großen Wohnungen und Häusern lohnen sich diese Sauger mehr.

Wartungsfunktionen: Automatisierungen, die Zeit sparen

Die Stationen bieten in der Regel neben einer Absaugfunktion, die Wäsche und Trocknung der Wischausrüstung. Außerdem gibt es wie bei Dreame in jeder „Complete“-Variante eine Zusatzbox mit vielen Ersatzteilen. Das spart dir im Laufe bares Geld und verhindert, dass du dich um Ersatzstaubbeutel und neue Bürsten kümmern musst.

Saugroboter von Mova: Bald der neue Marktführer?

Dennoch muss man festhalten, dass Mova in vielen Belangen Kopien von Dreame-Saugrobotern sind. Gleichzeitig kann aber genau das ein entscheidender Vorteil sein, aus Marktstrategie-Sicht. Denn Mova übernimmt bewährte Technik und merzt kritische Komponenten aus. Und dennoch schafft es Mova, preislich unter der Konkurrenz zu bleiben.