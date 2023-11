Samsung verrät: An diesem Tag bekommt dein Handy Android 14

Wenn ein großes, neues Android-Update bereitsteht, arbeiten die Handy-Hersteller mit Hochdruck daran, dieses an ihre Kunden zu verteilen. Samsung zeigt sich dabei in den vergangenen Jahren vorbildlich. Jedes Mal im November veröffentlicht man einen Update-Zeitplan und hält diesen auch zuverlässig ein. In diesem Jahr ist der Plan dabei genauer als je zuvor. Das sind Samsungs Pläne für Android 14 und One UI 6.0.

Für die meisten Handys steht bereits ein exaktes Datum fest. Ab diesem Datum sollten Nutzer mit dem entsprechenden Smartphone das Android 14 Update in den Einstellungen unter „Software-Update“ → „Herunterladen und installieren“ finden können. Der automatische Hinweis taucht möglicherweise erst ein paar Tage später auf. Das ist die komplette Liste mit allen Daten:

Oktober

November

Noch ohne Datum

Bislang nicht bekannt ist ein Datum für folgende Modelle:

Galaxy A04s

Galaxy XCover5

Galaxy A05s

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M34

Galaxy M33

Auch für die Tablets fehlen noch offizielle Informationen. Doch auch hier kannst du wohl noch in diesem Jahr mit einem Update rechnen. Zumindest bei der Tab S7, S8 und S9 Reihe.

Samsung stellt mit Android 14 einen neuen Rekord auf

Bis auf ein paar Modelle aus dem untersten Preissegment erhalten fast alle Samsung-Smartphones noch im November Android 14. Damit stellt Samsung einen neuen Rekord auf. Andere Hersteller wie Xiaomi und Co. dürften bis Ende November maximal ihre aktuellen Flaggschiff-Smartphones versorgt haben.

Die aktuellen Samsung-Flaggschiffe rund um das Galaxy S23 haben Android 14 hingegen bereits im Oktober erhalten. Damit war Samsung in diesem Jahr der erste Hersteller nach Google selbst, welcher das Update an seine Kunden verteilt.

→ Alle neuen Funktionen von One UI 6 im Überblick

Vermisst du ein Handy in der Auflistung? Dann bekommt dieses vermutlich keine Updates mehr. Der Update-Zeitraum unterscheidet sich je nach Geräte-Art und Baujahr. Hierbei zählt das Jahr, in welchem das Smartphone vorgestellt wurde, nicht das Kaufdatum.