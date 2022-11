Samsung Galaxy Tab S8 Serie: Das macht die Top-Android-Tablets aus

Die Tablets der Samsung Galaxy Tab S8 Serie gehören zur absoluten Oberklasse. Technisch lässt sich das anhand der Datenblätter und im Vergleich mit anderen Geräten schnell ableiten. Beim genaueren Blick zeigt sich aber auch, wie durchdacht Samsung seine Serie Premium-Tablet-Serie gestaltet hat.

Drei Modelle – 11, 12,4 oder 14,6 Zoll

Je vielfältiger die Einsatzgebiete der Tablets ausfallen, umso flexibler müssen auch die gelieferten Modelle sein. Samsung hat das Bedürfnis nach unterschiedlichen Ausführungen erkannt, und bedient mit dem Samsung Galaxy Tab S8, dem Galaxy Tab S8+ und dem Galaxy Tab S8 Ultra verschiedene Ansprüche.

Während alle drei Modelle mit dem leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core-Prozessor ausgestattet sind, fallen Speicherplatz und Arbeitsspeicher je nach Ausführung sehr unterschiedlich aus. Entsprechend variieren die Preise.

Auch die Bildschirmdiagonalen der Tablets unterscheiden sich. Teils sogar deutlich. Das Galaxy Tab S8 wartet mit einem 11-Zoll-TFT-Bildschirm auf, während das Galaxy Tab S8+ auf 12,4-Zoll-Super-AMOLED setzt. Beim Samsung Galaxy Tab S8 Ultra wächst der Super AMOLED Bildschirm sogar auf 14,6 Zoll Diagonale. Eine wirklich große digitale Spielwiese und Arbeitsfläche, die sogar gut für kleinere Präsentationen geeignet ist.

Edle Farbakzente, S Pen immer dabei

Sowohl das Samsung Galaxy Tab S8 als auch das Galaxy Tab S8+ sind in den Farben Graphite, Silver sowie Pink Gold erhältlich. Das Galaxy Tab S8 Ultra hingegen wird nur in Graphite angeboten. Samsung setzt also auf zeitlose wie edle Farbakzente und unterstreicht insbesondere beim Ultra-Modell ein schlichtes Business-Chic. Unterstützt wird der hochwertige Eindruck von der Materialwahl. Am Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ist zum Beispiel kein billiges Plastik zu erspüren, sondern ausschließlich mattes Armor Aluminum und Gorilla® Glass 5 über dem Display.

Jedes Tablet der Samsung Galaxy Tab S8 Serie wird mit einem S Pen geliefert. Dabei handelt es sich um Samsungs eigenen druckempfindlichen Eingabestift. Der muss also im Gegensatz zu den Geräten anderer Hersteller nicht separat erworben werden.

Noch mehr holst du aus den Tablets heraus, wenn du sie innerhalb des passenden Ecosystems nutzt. Zusammen mit dem Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy Buds und Co. wird aus dem Galaxy Tab S8 ein Teamplayer und die Geräte gehen eine optimale Symbiose miteinander ein. Flotte Gerätewechsel, Bildschirm-Projektionen und Funktionserweiterungen. So ist die Bedienung deiner Geräte wahrhaftig smart.

Samsung Galaxy Tab S8 Serie: Alle Modell-Varianten und Preise im Überblick

Jede Ausführung der 3 Tablet-Modelle unterscheidet sich preislich von den anderen. Dabei sind die 5G-Ausführungen im Schnitt 150 Euro teurer als ihre reinen Wi-Fi-Pendants.

Samsung Galaxy Tab S8 mit 11 Zoll – alle Varianten im Überblick:

128 GB Speicher + 8 GB RAM in Wi-Fi-Variante für 699 Euro

256 GB Speicher + 8 GB RAM in Wi-Fi-Variante für 749 Euro

128 GB Speicher + 8 GB RAM in 5G-Variante für 779 Euro

256 GB Speicher + 8 GB RAM in 5G-Variante für 789 Euro

Alle Varianten des Samsung Galaxy Tab S8+ (12,4 Zoll) im Überblick:

128 GB Speicher + 8 GB RAM in Wi-Fi-Variante für 899 Euro

256 GB Speicher + 8 GB RAM in Wi-Fi-Variante für 949 Euro

512 GB Speicher + 16 GB RAM in Wi-Fi-Variante für 1.299 Euro

128 GB Speicher + 8 GB RAM in 5G-Variante für 939 Euro

256 GB Speicher + 8 GB RAM in 5G-Variante für 1.029 Euro

512 GB Speicher + 16 GB RAM in 5G-Variante für 1.339 Euro

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – diese Varianten des 14,6-Zoll-Tablets gibt es:

128 GB Speicher + 8 GB RAM in Wi-Fi-Variante für 1.099 Euro

256 GB Speicher + 12 GB RAM in Wi-Fi-Variante für 1.199 Euro

512 GB Speicher + 16 GB RAM in Wi-Fi-Variante für 1.399 Euro

128 GB Speicher + 8 GB RAM in 5G-Variante für 1.179 Euro

256 GB Speicher + 12 GB RAM in 5G-Variante für 1.279 Euro

512 GB Speicher + 16 GB RAM in 5G-Variante für 1.439 Euro