Die A-Serie von Samsung erfreut sich in Deutschland größter Beliebtheit. Jedes Jahr stellt der Hersteller zahlreiche A-Modelle her, allerdings schaffen es nicht alle bis in die hiesigen Läden.

Folglich dürften viele enttäuscht gewesen sein, als bei der Vorstellung des Samsung Galaxy A41 im März ein Starttermin für den deutschen Markt nicht erwähnt wurde. Jetzt feiert das Smartphone mit Bestseller-Anspruch Deutschland-Premiere. Zu kaufen ist es im Samsung-Online-Shop oder im Handel – etwa bei MediaMarkt.

Galaxy A41 kommt nach Deutschland

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Samsung Galaxy A41 beträgt 299 Euro. Passend, im Zeitgeist aber etwas hochgegriffen, kostet doch auch das eine Stufe darüber befindliche Galaxy A51 mittlerweile unter 300 Euro. Verfügbar ist das Gerät dabei in den Farben Schwarz, Weiß und Blau und es könnte ja rasch günstiger werden.

Samsung Galaxy A41 Software Android 10 Prozessor Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.500 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 152 g Farbe Einführungspreis 299 € Marktstart 22. Mai 2020

Für knapp 300 Euro erhält der Käufer also ein solides Modell der unteren Mittelklasse. Ausgestattet mit einem 6,1-Zoll-Display, einer Triple-Hauptkamera, einem 3.500-mAh-Akku und 4 sowie 64 GB Speicher (Arbeits- und Hauptspeicher), bietet das Gerät alles, was ein modernes Smartphone bieten sollte – allerdings jeweils in der Abgespeckten Version.

Seinem im Januar 2020 erschienenen Geschwisterteil, dem Galaxy A51, ist das Handy in nahezu jeder Hinsicht deutlich unterlegen. Und wer nun glaubt, dass das nicht relevant sei, da das ältere Gerät sowieso viel mehr kostet, der täuscht.

Galaxy A41 vs. A51: Gleicher Preis, unterschiedliche Leistung

Wie erwähnt: Das Samsung Galaxy A41 kostet zum Marktstart genau so viel wie das Galaxy A51 – und zwar 299 Euro. Die Größe könnte wenn überhaupt den Ausschlag für das A41 bringen. Die Bildschirmdiagonale des Galaxy A41 beträgt nämlich 6,1 Zoll, während das Display des Galaxy A51 6,5 Zoll misst. das A41 ist also das Gerät der Wahl, wenn du auf kleinere Smartphones stehst.

Ein wenig Geduld dürfte auch dem Preis zugute kommen. Mit Vertrag ist das A41 ein klassischer Kandidat für 15- oder 18-Euro-Verträge. Mehr als 20 Euro solltest du mit Tarif nur ausgeben, wenn du wirklich einen hochwertigen Vertrag mit ordentlich Datenvolumen und Extras haben willst.

Ohne Vertrag dürfte der Preis rasch in Richtung 250-Euro-Marke rutschen. Der Preisvergleich von guenstiger.de hält dich hier immer auf dem Laufenden.

