Samsung fliegt raus: Schwere Vorwürfe sorgen für Ende

Was tun, wenn das eigene Handy den Geist aufgibt? Erste Impulshandlung: Preisvergleich anschmeißen, um ein neues Endgerät zu kaufen. Das ist zwar mitunter teuer, aber ein nagelneues Smartphone ist ja irgendwo auch eine schöne Sache. Es geht aber auch preiswerter. Wenn du dein Handy selbst mit passenden Ersatzteilen reparierst oder es von einer Fachwerkstatt professionell instand setzen lässt, sparst du nicht nur Geld, sondern kannst nach wenigen Tagen auch dein gewohntes Endgerät weiter nutzen; was übrigens auch wertvolle Ressourcen schont.

iFixit macht mit Samsung Schluss

Viele Nutzer vertrauen in diesem Zusammenhang schon lange auf den Reparaturspezialisten iFixit. Seit zwei Jahren auch Nutzer von Samsung-Handys, –Tablets und -Notebooks. Doch jetzt der Paukenschlag: Die Macher von iFixit haben beschlossen, die Zusammenarbeit mit dem koreanischen Elektronikkonzern kurzerhand zu beenden. Das ist nicht nur eine Enttäuschung für viele Samsung-Nutzer, sondern auch ein PR-Desaster für Samsung selbst. Denn iFixit zählt den Großkonzern öffentlich mit überraschend deutlichen Worten an. Und die zugehörige Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Internet.

Der Vorwurf von iFixit: Man habe sich bei der Reparatur von Samsung-Hardware ständig mit Hürden konfrontiert gesehen. Angesichts dessen sei schließlich die Frage entstanden, „ob Samsung wirklich daran interessiert ist, Reparatur leichter zugänglich zu machen“, schreibt iFixit-Manager Scott Head in einem Blog-Beitrag. Er ist unter anderem für das Teilemanagement von iFixit zuständig und weiß weiter zu berichten: „Die Ersatzteile waren so teuer, dass viele Verbraucher sich gegen eine Reparatur und für den Neukauf entschieden. Und die Geräte aus Samsungs Galaxy-Reihe enthalten immer noch frustrierend viel Klebstoff, sodass wir Akkus und Displays in vorgefertigten (bereits verklebten) Bundles verkaufen mussten, was die Kosten in die Höhe trieb.“ Einfach nur einen Akku tauschen? Bei einem Endgerät der Samsung-Galaxy-Reihe dem Vernehmen nach oft nicht möglich.

Community wird weiter Tipps zu Samsung-Reparaturen geben

Trotz aller Bemühungen habe man sich mit Samsung nicht auf einer gemeinsamen Wellenlänge bewegen können. Und deswegen werde die Partnerschaft schon ab Juni 2024 beendet. Von Samsung autorisierte Ersatzteile und Werkzeuge von Drittanbietern will iFixit dann nicht mehr verkaufen. Bestehende Reparatur-Informationen zu Samsung-Geräten werden erhalten bleiben, die Zusammenarbeit mit Samsung, neue Anleitungen zu schreiben, falle aber weg.

Innerhalb der iFixit-Community wird man sich natürlich weiter über Samsung-Hardware austauschen können und so auch Tipps zu Reparaturen erhalten. Nur auf offiziellem Wege ist damit ab Juni Schluss. „Wir haben wirklich alles gegeben. Aber unsere Prioritäten liegen so weit auseinander, dass wir so nicht weitermachen können“, fällt Head ein fast schon vernichtendes Urteil.