Rundfunkbeitrag geht drauf: ARD-Intendanten kassieren ab

Immer wieder sind die vergleichsweise üppigen Jahresgehälter der Intendantinnen und Intendanten der ARD ein kontrovers diskutiertes Thema. Die für die ARD-Programme gesamtverantwortlichen Geschäftsführer dürfen sich Monat für Monat über ein stattliches Salär freuen. Im Jahr 2023 waren es im Durchschnitt mehr als 316.000 Euro. Das geht aus einer neuen Liste hervor, die jetzt die ARD veröffentlichte.

WDR-Intendant Buhrow ist Spitzenverdiener unter den ARD-Intendanten

Spitzenverdiener unter den ARD-Intendanten ist wie schon zuvor WDR-Chef Tom Buhrow. Er kassierte 2023 einen Jahresbezug in Höhe von 413.100 Euro. Hinzu kamen noch Aufwandsentschädigungen über 3.700 Euro und Sachbezüge in Höhe von 11.000 Euro, sodass in Summe 427.800 Euro zusammenkamen. Mit rund 404.000 Euro auf dem zweiten Platz landete im vergangenen Jahr der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke, der auch Intendant des SWR ist. Zu einem Jahresbezug in Höhe von 392.530 Euro kamen Aufwandsentschädigungen (4.200 Euro) und Sachbezüge (7.750 Euro).

Am wenigsten verdienten im ARD-Umfeld die Intendanten des Saarländischen Rundfunks (Martin Grasmück / 248.429 Euro), des Hessischen Rundfunks (Florian Hager / 266.551 Euro) und von Radio Bremen (Dr. Yvette Gerne / 293.347 Euro). Auch der Intendant der Deutschen Welle, Peter Limbourg, strich mit 296.298 Euro, noch vergleichsweise niedrige Bezüge ein. ZDF-Intendant Norbert Himmler verdient nach jüngsten Informationen 372.000 Euro im Jahr.

Unter dem Strich gab die ARD im Jahr 2023 eine stattliche Summe von knapp 3,27 Milliarden Euro für die Bezüge ihrer Intendantinnen und Intendanten aus; finanziert in weiten Teilen über den auch als GEZ-Gebühr bekannten Rundfunkbeitrag. Zu viel? Darüber scheiden sich die Geister. ZDF-Intendant Himmler hatte im April in einem FAZ-Interview gesagt: „Wir haben eine große Verantwortung und die sollte angemessen honoriert werden.“

Künftige Gehälter begrenzt

Die ARD-Intendanten übertreffen mit ihren Bezügen unter anderem das Einkommen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Der kommt nämlich auf ein Jahreseinkommen von rund 265.000 Euro. Es steht aber bereits fest, dass die Gehälter für die ARD-Senderchefs in Zukunft niedriger ausfallen sollen. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer verständigten sich jüngst darauf, in Zukunft die Gehälter der Intendanten der Landesrundfunkanstalten zu begrenzen. Details dazu stehen aber noch aus.