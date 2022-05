Sneak+: Rose startet mit Tarnkappen-E-Bike in die Saison

Zum Saisonstart hat Rose ein bezahlbares, sportliches und für die Stadt ausgelegtes E-Bike vorgestellt. Mit zwei limitierten Modellen ging das Rose Sneak+ bisher auf Kundenfang. Nun werden sie von den Standardmodellen abgelöst und sind für die neue Saison vor allem für Stadtradler einen Blick wert.

Rose Sneak+: Ist das ein E-Bike?

Schon auf den ersten Blick wird eines klar: Das Rose Sneak+ macht einen Hehl daraus, ein E-Bike zu sein. Denn so richtig sieht man es dem Rose-Renner nicht an, dass hier ein Akku und ein Motor mit unterstützen. Der Mahle X35 verschwindet an der Hinterachse hinter der Bremsscheibe. Aus der anderen Richtung gibt jedoch das Ritzel den Blick frei. Das Sneak+ ist nämlich als Singlespeed ausgelegt und verzichtet demnach auf eine Schaltung.

Das Gewicht des 40-Nm-Motors und der Akku für bis zu 100 km Reichweite drücken das Gewicht auf knapp unter 15 Kilo. Damit wiegt es mehr als beispielsweise das C.B.T. Italia UB77, jedoch weniger als das Canyon Roadlite:ON 7. Für ein E-Alurad ist es damit recht leicht.

Der minimalistische Antrieb im Heck des Rose Sneak+

Das kommt auch von der minimalistischen Ausstattung des Rose Sneak+. Die fehlende Schaltung und das Weglassen von praktisch allen Anbauteilen kommt zusammen mit der integrierten Beleuchtung von Lights Skin auf eine tolle Gewichtsreduktion. Klar ist aber auch, dass am Akku gespart wurde. Mit 250 Wh ist er nicht besonders voluminös. Er ist wie die Kabellage komplett integriert und kann entsprechend nicht entnommen werden. Deshalb musst du ihn direkt am Rahmen zwischen den Pedalen laden.

Die Steuerung gelingt dir über einen Knopf am Oberrohr. Apropos Rahmen: In ihm wimmelt es nur so vor Anschraubpunkten. Wer also das Rose Sneak+ mit Taschen, Haltern oder anderen Anbauteilen aufrüsten will, hat von der Gabel bis zum Oberrohr eine Menge Möglichkeiten.

Aufgeräumt und integriert: Die Front des Rose Sneak+

Preis und Verfügbarkeit

Wie schon gewohnt, sind die lieferbaren Modell-Variationen eingeschränkt. Das Rose Sneak+ gibt es zurzeit in zwei Ausstattungs-Varianten und jeweils in einer schwarzen und einer weißen Ausführung. Dazu wählst du zwischen drei Rahmengrößen. Das Sneak+ LTD wechselt für 2.349 Euro den Besitzer. Das Sneak+ EQ kommt für knapp 2.600 Euro zu dir. Der Unterschied: Während das Sneak+ LTD mit Kettenantrieb und nackt zu dir kommt, bietet das Sneak+ EQ Schutzbleche und einen Riemenantrieb.

Damit ist das Rose Sneak+ das günstigste E-Bike aus dem Hause Rose. Die Reihe Xtra Watt Evo+ startet mit den Tourer-Modellen für knapp 3.500 Euro. Die Backroad-Linie legt noch einmal eine Schippe drauf und startet bei 4.450 Euro mit dem Fitness-Bike-Modell Backroad+ Fitness und erstreckt sich bis zum Gravel-E-Bike Backroad+ GRX RX810 Di2 für knapp 6.300 Euro.