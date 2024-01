Robust & leicht: Pitaka MagEZ Case 4 für das neue Samsung Galaxy S24

Hast du vor, dir das neue Galaxy S24 direkt zum Release zu schnappen? Dann solltest du dir direkt eine passende Handyhülle anschaffen. Das MagEZ Case 4 von Pitaka ist dabei aufgrund seiner hohen Robustheit und dem geringen Gewicht eine hervorragende Wahl, um dein Smartphone langfristig zu schützen. Noch bis zum 31. Januar sparst du sogar zehn Prozent mit dem Code „S24-10%ID“.

Pitaka: Hochwertige Handyhüllen seit 2014

Bevor wir uns die Handyhüllen zum neuen Galaxy S24 genauer anschauen, werfen wir zunächst noch einen kurzen Blick auf den Hersteller Pitaka. Dieser liefert seinen Kunden seit 2014 hochwertige Handyhüllen aus Kevlar (Aramidfaser). Dabei beweist Pitaka jedes Mal aufs Neue, dass man robuste Materialien mit schicken Designs und technischer Raffinesse in Einklang bringen kann.

Mit der exklusiven „Fusion Weaving“-Technologie schafft es das Unternehmen, die Aramidfasern zu einer lückenlosen Hülle zu weben. Dies sorgt nicht nur für hohe Stabilität, sondern auch für ein glattes und gleichzeitig griffiges Gefühl in der Hand. Kein Wunder also, dass Pitaka weltweit bereits über eine Million Handyhüllen verkaufen konnte.

MagEZ Case 4 fürs Galaxy S24: Das wird dir geboten

Das sogenannte MagEZ Case 4 für das Samsung Galaxy S24 ist die optimale Wahl, wenn du dein Smartphone schützen möchtest, ohne auf eine schwere und unhandliche Hülle angewiesen zu sein. Das Case ist ebenso aus leichtem Kevlar gefertigt – ein hochwertiges Material, das unter anderem bei kugelsicheren Westen sowie in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommt. Dementsprechend ist auch die Handyhülle äußerst abgehärtet und bewahrt das Handy besonders gut vor Beschädigungen.

Neben der Sicherheit für dein Smartphone sollte eine gute Handyhülle ebenfalls schick aussehen. Hier weiß das MagEZ Case 4 vollends zu überzeugen: Neben einem simplen Case in Schwarz/Grau gibt es noch zwei minimalistische Designs mit Farbverläufen inspiriert vom Sonnenuntergang und Mondaufgang. Besonders diese beiden Versionen sind echte Hingucker, lenken von der Optik des Galaxy S24 aber keinesfalls ab.

Pitaka MagEZ Case 4 für das neue Samsung Galaxy S24 – so sieht es aus in Schwarz

Auch sonst hat Pitaka bei seinen Handyhüllen an alles Wichtige gedacht. So gibt es selbstverständlich passende Ausschnitte für die Seitentasten und das Kamerasystem des Smartphones. Und selbst mit der angebrachten Hülle kannst du dein Galaxy S24 nach wie vor drahtlos aufladen. Hierfür bietet Pitaka ebenfalls passendes Ladezubehör an.

Rabatt zur Markteinführung: 10 Prozent sparen

Zum Marktstart gewährt dir Pitaka einen Rabatt von zehn Prozent. Gib dafür den Code „S24-10%ID“ im Bestellprozess auf der Hersteller-Website ein. Der Rabatt gilt bis zum 31. Januar 2024. Doch auch danach kannst du noch sparen: Ab dem 1. Februar 2024 sind die Handyhüllen über den Code “S24-5%ID” dauerhaft um fünf Prozent rabattiert.