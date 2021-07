Riverdale Staffel 5: Das Warten hat ein Ende

Anfang des Jahres gab es die neuen Folgen der fünften Staffel von „Riverdale“. Doch seit Anfang April gab es keine neuen Folgen mehr. Nach dem Mid-Season Finale mussten Fans auf die zweite Hälfte der fünften Staffel warten. Doch das Warten hat nun ein Ende. Ein kurzer Teaser-Trailer zeigt nicht nur Ausblicke in die neuen Folgen, sondern verrät auch wann es mit der beliebten Mystery-Crime-Serie weitergeht.

Staffel 5 geht weiter

Der kurze Teaser verrät, dass es am 11. August so weit ist und du die neuen Folgen sehen kannst. Doch deutsche Fans müssen sich einen Tag länger gedulden. Hierzulande stehen die neuen Folgen immer erst einen Tag nach dem Start in der USA bei Netflix zur Verfügung. Der Teaser verrät außerdem, dass es auch in den neuen Folgen von Riverdale nicht langweilig wird. Zunächst einmal scheint Josie wieder da zu sein, die nach der dritten Staffel die Serie verlassen hatte und in der Spin-off Serie Katy Keene mitgespielt hat. Neben der Rückkehr von Josie sehen wir auch einen wütenden Archie, der Rache will. Zusätzlich sagt Bettys Mutter zu Betty, dass sie das Monster einfach töten solle, woraufhin wir Betty mit einer Kettensäge bewaffnet loslaufen sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Dafür lässt Staffel sechs nicht allzu lang auf sich warten. Bereits Mitte November geht es mit der nächsten Staffel weiter.

Darum gehts in Riverdale

In der Kleinstadt Riverdale leben die fünf Freunde Betty, Veronica, Archie, Jughead und Cheryl. In der ersten Staffel werden die fünf mit dem mysteriösen Tod von Cheryls Bruder konfrontiert. Im Laufe der weiteren Staffeln kommen weitere seltsame Todesfälle, Sekten und andere mysteriöse Dinge vor, die den Alltag der Teenager auf den Kopf stellen. Schließlich gab es in Staffel fünf einen Zeitsprung und die Teenager sind inzwischen fertig mit der Schule und kehren alle wieder zurück nach Riverdale. Doch auch fünf Jahre später geht es in Riverdale nicht mit rechten Dingen zu.