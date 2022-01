Redkey W12: Nass- und Trockensauger im Härtetest

(*Bei diesem Artikel zum Redkey W12 handelt es sich um einen Gastbeitrag von Redkey)

Was Hundebesitzer wissen: Haare auf Boden und Polstern gehören dazu. Außerdem ist der Weg zu Frauchens oder Herrchens Herzen unwillkürlich mit diversen Pfotenabdrücken und manchmal auch einem großen oder kleinen Malheur gepflastert. Dennoch gehört auch in Haushalten mit tierischen Mitbewohnern eine gewisse Sauberkeit dazu.

Mit sanften Tatzen, weichem Fell und treuen Augen erobern kleine und große Fellnasen Herzen im Sturm. Doch solch ein tierischer Mitbewohner hinterlässt keineswegs immer nur gute Gefühle. Neben haarigen Spuren auf Couch und Teppich sind es hin und wieder auch unliebsame Überraschungen, die nicht nur sehr empfindliche Nasen stören.

Redkey: Spezialisiert auf den Schmutz von Haustieren

Die Marke redkey weiß um die besonderen Herausforderungen, denen sich Haustierbesitzer bei der täglichen Reinigung stellen müssen. Redkey hat durch hundertfach zusammengetragene Daten von Tierbesitzern, die Bedürfnisse an ein Reinigungsgerät herausgefunden. Die Analyse ergab: Es braucht ein Produkt, das zugleich innovativ, praktisch und strapazierfähig ist.

Beim Redkey W12 vereinen sich gleich drei typische Haushaltsgeräte, mit denen üblicherweise geputzt wird. Als praktisches 3-in-1-Gerät überzeugt der Redkey W12 durch seine Saug-, Wisch- und Reinigungsfunktion. Das bietet den Vorteil, dass sich jedes nasse oder trockene Missgeschick von Fellnasen praktisch in nur einem Arbeitsgang beseitigen lässt.

Redkey W12 – spezialisiert auf Haustier-Schmutz

Redkey W12 im Test

Besonders gut eignet sich der Redkey W12 für Familien mit Kindern und Haustieren, Berufstätige, Singlehaushalte mit begrenztem Platzkontingent und Seniorinnen und Senioren. Kurzum: Für jeden, der sein Zuhause in einem Rutsch reinigen möchte.

Hunde lieben Teppiche, doch ihre Haare verfangen sich darin allzu schnell. Deshalb braucht es ein Multitalent, wie den Redkey W12, der die Haare nicht nur zufällig entfernt. Mit seinen 72 dB ist er außerdem noch sehr geräuscharm und strapaziert das feine Hundegehör nicht über.

Im Test fiel auf, dass das 3-in-1-Gerät wenig Platz benötigt, wenn es in der Ladestation steht. Außerdem erleichtert der Redkey W12 die meist unangenehme Bodenpflege enorm. Denn die Hände werden bei der Reinigung weder nass noch schmutzig und man muss sich nicht bücken. Auch einen schweren Wassereimer musst du nicht tragen. Darüber hinaus ist der Nass- und Trockensauger sehr wendig – was sich besonders bei der Reinigung von Ecken oder zwischen Stuhl- und Tischbeinen zeigt.

Leicht, zeitsparend und effizient

Weiterhin haben wir im Test bemerkt, wie viel Zeit der Sauger tatsächlich einspart. Denn neben der komfortablen Reinigung lässt sich auch der Reinwassertank mit einem Fassungsvermögen von 520 Milliliter schnell und einfach befüllen. Auch die Entsorgung des Schmutzwassers ist schnell und einfach erledigt. So lässt sich der Abwassertank mit 460 Milliliter Kapazität mittels Klickverschluss kinderleicht vom Gerät abnehmen, entleeren und anschließend säubern. Außerdem waren wir begeistert von der geringen Lautstärke des Geräts – gut für schreckhafte Hunde oder Katzen. Auch das Eigengewicht des Geräts lässt sich mit gerade einmal 3,8 Kilogramm denkbar leicht von der Ladestation heben.

Zusätzlich anzumerken: Es ist kein Staubsaugerbeutel nötig, da jeglicher Schmutz im leicht zu reinigenden Abwassertank landet. Durch die selbsttätige Vorwärtsbewegung benötigt man weitaus weniger Kraftaufwand, als bei herkömmlichen Staubsaugern. Im Test ließen sich Hartböden mit dem Redkey W12 gut und gründlich reinigen. Auch Kurzflor-Teppiche lassen sich hervorragend von klebrigen Rückständen und anderen Verschmutzungen befreien. Und nebenbei frischt das Reinigungsgerät die Farben von kurzflorigen Teppiche in einem Durchgang auf. Selbst stark verunreinigte Teppiche reinigt der W12 problemlos. Tipp: Bei sehr stark verschmutzten Böden und Teppichen hat es sich bewährt, die Stellen etwas langsamer zu reinigen. Das heißt: Je langsamer du die Schmutzstelle abfährst, umso mehr Dreck lässt sich aufnehmen.

Redkey W12 – Saubermachen im Handumdrehen

Highlight des Redkey W12: Die Selbstreinigungsfunktion

Haustierbesitzerinnen und Haustierbesitzer wissen: Wer Böden von Hunde- und Katzenhaaren oder diversen Hinterlassenschaften der Vierbeiner befreit, muss danach selbst aktiv werden. Zum Beispiel, um den Wischlappen und das Putztuch gründlich zu reinigen. Beim Redkey W12 sparst du dir das – denn dieser verfügt über eine hilfreiche Selbstreinigungsfunktion.

Wie das funktioniert? Ebenso einfach, wie die Bodenreinigung selbst. Das Gerät wird dazu in die Ladestation gestellt und anschließend die Taste für die Selbstreinigungsfunktion gedrückt. Sie befindet sich unterhalb des Griffes. Die Walzenbürste wird in dieser Funktion selbsttätig gereinigt, während ein blaues Licht auf dem Display blinkt. Ist die Walze sauber, stoppt das Gerät den Reinigungsprozess automatisch. Mit diesem Highlight sorgt der W12 dafür, dass du deine Zeit besser nutzen kannst, als sie mit Bodenpflege zu verschwenden.

Es gibt ohne Zweifel schönere Tätigkeiten als die Bodenpflege. Beispielsweise die tägliche Gassirunde mit Hund, oder das lustige Versteckspiel mit dem Stubentiger. Und um mehr Zeit für Schönes zu haben, wurde der smarte 3-in-1-Bodenreiniger entwickelt.

Der W12 – ein praktisches Multitalent

Einer für alles? Was bisher immer als Wunschtraum bewertet wurde, macht der Redkey W12 tatsächlich möglich. Als praktisches Multitalent ist er keineswegs nur ein nützliches Reinigungsgerät. Vielmehr kann er die Herzen fast so schnell im Sturm erobern, wie es Fellnasen können. Denn dieses multifunktionale Gerät nimmt es mit so ziemlich allem auf, was das Leben mit Haustieren so bereithält. Wo andere Staubsauger nur losen Schmutz, krümelige Reste der letzten Leckerlis oder Staub einsaugen, schafft der W12 ebenfalls die Entfernung von:

verschütteter Milch und Joghurtdrinks

eingetrockneten Resten von Milcherzeugnissen

schlammigen Pfotenabdrücken

Tierkot oder Erbrochenem

fettigen und angetrockneten Saucenrückständen

Tierhaaren

klebrigen Eiern

Breispeisen

krümeligen Trockenfutterresten

Redkey W12 – auch für groben Schmutz geeignet

Redkey W12: Stark, leistungsfähig und geräuscharm!

Es ist faszinierend, wie selbstverständlich der W12 von alleine loszieht. Fast scheint es, als ob er genau wüsste, wo der Schmutz beseitigt werden muss. Denn mit seinen 150 Watt fährt er praktisch wie von alleine und bewegt sich zielorientiert nach vorn. Kabellos und routiniert erledigt er seine Putzaufgabe, einzig leichtes Manövrieren bleibt dem Nutzer vorbehalten.

Dank seines vergleichsweisen geringen Eigengewichts von 3,8 Kilogramm lässt er sich leicht anheben oder von einem Raum zum nächsten tragen. Deshalb haben selbst ältere Menschen mit dem Redkey keine Schwierigkeiten. Insbesondere Haustiere mit ihrem guten Gehör profitieren von dem niedrigen Geräuschpegel des Geräts.

W12: So funktioniert der Nass- und Trockensauger

Fuß auf die Markierung an der linken Oberseite der Powerdüse setzen

Griff leicht nach unten drücken, sodass ein schräger Haltewinkel entsteht

Nun den Knopf auf dem im Display ersichtlichen Water Spray Button betätigen, damit die integrierte Pumpe Wasser zur Reinigungswalze fördert

Den Startknopf betätigen und los geht’s!

Saugen und Wischen funktioniert zeitgleich in nur einem Arbeitsgang

Hinweis: Die Reinigungswalze passt sich dem jeweiligen Boden an. Das bedeutet, dass sie je nach Oberfläche die Geschwindigkeit verändert, um ein effektives Reinigungsergebnis zu erzielen.

Eigengewicht: 3,8 kg

Geräuschpegel: 72 dB

Akkulaufzeit: 40-45 Minuten

Reinwassertank: 520 ml Fassungsvolumen

Abwassertank: 460 ml Fassungsvolumen

Selbstreinigende Bürstenrolle

Leistung: 150 W

Akkukapazität: 2600 mAh

Höhe: 115 cm (höchster Punkt, in der Ladestation)

Breite: 30 cm (breiteste Stelle, in der Ladestation)

Tiefe: 30 cm (tiefster Punkt, in der Ladestation)

Display am Griff mit Anzeige zum Batteriestand, Abwassertankfüllanzeige, Wasserstandsanzeige Reinwassertank

Für verschiedene Bodenoberflächen geeignet (Parkett, Laminat, Fliesen, Kurzflorteppich)

Inklusive Messbecher und Mehrzweck-Reinigungs-Tools

3 Bürsten im Lieferumfang enthalten. Eine Bürste hat eine Lebensdauer von bis zu 4 Monaten und kann beispielsweise bei Amazon oder direkt auf der Herstellerseite nachbestellt werden.

EU-Standards: 2014/35/EU und 2014/30/EU

Fazit

Der Redkey W12 ist ein praktischer Alleskönner in jedem Haushalt. Besonders Haustierbesitzer kommen mit dem Nass- und Trockensauger auf ihre Kosten, da er selbst hartnäckigen Schmutz problemlos entfernt. Dank niedrigem Gewicht, geringer Lautstärke und hoher Wendigkeit ist er beim Hausputz flexibel einsetzbar. Kaufen kannst du den Redkey W12 Nass- und Trockensauger bei Amazon zu einem Preis von rund 203 Euro. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt nach Angaben von Redkey bei 239 Euro. Alternativ kannst du den W12 auch direkt bei Redkey kaufen. Hier kostet er jedoch 271,95 Euro.

Dieser Artikel wurde als Gastbeitrag von Redkey verfasst. Eine redaktionelle Einflussnahme durch inside digital erfolgte nicht.