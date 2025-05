Rückenschmerzen im Homeoffice? DER Gamechanger-Bürostuhl im Test

Eine ergonomische Haltung im Homeoffice oder Büro ist extrem wichtig. Viele von uns verbringen täglich acht oder mehr Stunden im Sitzen, oft auf unbequemen Stühlen und mit schlechter Haltung. Rückenschmerzen sind da fast vorprogrammiert. Der Sihoo Doro C300 verspricht, genau hier Abhilfe zu schaffen – mit einer ausgeklügelten Konstruktion, die deinen Rücken stützt und sich flexibel an deinen Körper anpasst. Wir haben den Bürostuhl für dich getestet.

Aufbau des Sihoo Doro C300: Erst schrauben, dann los sitzen!

Der Bürostuhl kommt gut verpackt in einem Karton an – in Einzelteilen, versteht sich. Das nötige Werkzeug und eine Anleitung sind jedoch im Lieferumfang enthalten. Wer gerne mit den Händen arbeitet, wird mit dem Aufbau kein Problem haben. Für weniger handwerklich geschickte Personen könnte das Zusammenbauen aber ein wenig zur Geduldsprobe werden. In unserem Test dauerte der Aufbau rund 90 Minuten. Für einige Schritte sollte man zu zweit sein, etwa um den Stuhl zu fixieren. Die Anleitung war größtenteils verständlich, nur die Beschriftung mancher Teile – besonders der Schrauben – hätte klarer sein können. Ein Stuhlbein war bei uns zudem etwas zu eng, ließ sich aber anschließend mit Silikon-Spray mühelos am Korpus anbringen.

Bei der Befestigung der Stuhlbeine mussten wir mit Silikon-Spray nachhelfen

Erster Eindruck: hochwertig, durchdacht, robust

Nach dem Aufbau zeigt sich der Sihoo Doro C300 in seiner vollen Pracht. Das schwarze Design wirkt modern, das Material hochwertig. Die stabilen Stuhlbeine bestehen aus Metall, während der Großteil der übrigen Komponenten aus mattem Kunststoff gefertigt ist. Rückenlehne, Sitzfläche und Nackenstütze sind mit einem atmungsaktiven Netz bespannt – ideal für lange Arbeitstage, besonders im Sommer. Das Netz sorgt nämlich für gute Belüftung und verhindert übermäßiges Schwitzen am Rücken und Gesäß.

Die Nackenstütze stabilisiert Kopf und Nacken angenehm

Der ergonomische Bürostuhl bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten: eine sich selbst anpassende Lendenstütze, eine bewegliche Rückenlehne mit Neigefunktion, eine flexibel verstellbare 3D-Kopfstütze sowie Armlehnen, die sich in Höhe, Tiefe und Richtung justieren lassen und sich beim Zurücklehnen synchron mit der Rückenlehne bewegen. Das sorgt für eine aufrechte Sitzhaltung, beugt Verspannungen vor und unterstützt selbst bei längerem Arbeiten eine gesunde Körperhaltung. Außerdem bieten die Armlehnen beim Tippen oder Lesen eine bequeme Ablage für die Unterarme. Besonders positiv fiel uns auf, dass sie stärker einrasten als beim Sihoo Doro S300 – so verstellt man sie nicht versehentlich.

Sihoo Doro C300: Für nahezu jede Körpergröße & -form anpassbar

Äußerst angenehm empfanden wir die Lendenwirbelstütze: Sie drückt den Lendenbereich leicht nach vorn und erinnert dich dadurch sanft an eine aufrechte Haltung. Das Besondere: Sie bewegt sich mit, wenn du die Rückenlehne bewegst. Ein echter Pluspunkt: Sie lässt sich wirklich weit nach hinten neigen. Durch die Kombination aus beiden, eignet sich der Stuhl auch perfekt für kleine Pausen zwischendurch. Eine fünfminütige Auszeit wird damit richtig entspannend. Kopf- und Rückenstütze lassen sich individuell an die Körpergröße anpassen, sodass sowohl kleinere als auch größere Menschen bequem sitzen können.

Sihoo Doro C300 – die Lendenstütze sorgt für eine aufrechte Sitzhaltung

Sowohl ich mit unter 1,75 Meter Körpergröße als auch mein Kollege mit knapp 1,90 Meter konnten problemlos eine ergonomische Sitzhaltung einnehmen. Die Sitzhöhe lässt sich flexibel anpassen, sodass die Unterschenkel im rechten Winkel zu den Oberschenkeln stehen können. Laut des Herstellers trägt der Stuhl bis zu 136 Kilogramm – ein Pluspunkt für Nutzer mit höherem Körpergewicht. Nur wer deutlich über 1,90 Meter groß ist, könnte eventuell Schwierigkeiten haben, eine ergonomische Sitzposition einzunehmen.

Sitzen über Stunden – wie schlägt sich der Bürostuhl im Langzeittest?

Nach mehreren Stunden am Schreibtisch war ich positiv überrascht: Vor allem die Lenden- und Nackenstütze machten sich bemerkbar und sorgten für deutlich mehr Stabilität im Rücken. Die Sitzfläche selbst ist ebenfalls mit einem Netz bespannt – wer ein weiches Polster bevorzugt, könnte hier Kompromisse eingehen müssen. Mir persönlich war der Netzbezug auf Dauer etwas zu fest. Das mag aber auch Geschmackssache sein.

Die Netzstruktur des Sihoo Doro C300 sorgt für eine gute Luftzirkulation, ist aber auf Dauer etwas hart

Ein kleiner Nachteil: Die Sitzposition ist selbst in der aufrechtesten Position noch leicht nach hinten geneigt. Das fühlt sich auf Dauer entspannter an, ist aber nicht immer ideal, wenn man mal besonders gerade sitzen möchte. Auch das bleibt jedoch subjektiv und hängt stark von den persönlichen Vorlieben ab.

Fazit: Guter Sitzkomfort und stark anpassbar – mit kleinen Schwächen

Der Sihoo Doro C300 überzeugt insgesamt mit seiner durchdachten Ergonomie, hochwertiger Verarbeitung und vielseitigen Einstellmöglichkeiten. Besonders die Rücken- und Nackenstütze machen im Alltag einen großen Unterschied und fördern eine aufrechte und gesunde Haltung. Dank der Netzbespannung eignet sich der Stuhl ebenfalls gut für wärmere Tage und Menschen, die schnell schwitzen. Wer sich oft in seinen Bürostuhl „hineinhängen“ lässt, wird automatisch in eine bessere Sitzhaltung geführt.

Weniger ideal ist die relativ harte Sitzfläche für alle, die lieber weich sitzen – hier könnte ein zusätzliches Kissen helfen. Auch der Aufbau ist erst nach etwas Arbeit erledigt und erfordert ein bisschen Geschick beziehungsweise Geduld.

Aktuell verkauft Sihoo den Doro C300 in seiner Earth Day Aktion für 279,99 Euro statt der regulären 529,99 Euro (UVP) – du sparst also rund 55 Prozent. Optional gibt es das Modell auch mit integrierter Fußstütze für noch entspannteres Zurücklehnen. Dieses Extra kostet 40 Euro Aufpreis.

Sihoo Doro C300 Bürostuhl: Hier ansehen!

Pros des Sihoo Doro C300

Gute Verarbeitung

Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an jede Körpergröße

Sitzhaltung sehr bequem

Nackenstütze stabilisiert Kopf und Nacken

Gute Luftzirkulation

Rückenlehne weit nach hinten neigbar

Contras des Sihoo Doro C300

Aufbau dauert recht lang und für manche Schritte benötigt man 2 Personen

Ein Teil hat im Aufbau nicht gepasst – hier half nur Silikon-Spray

Sitzfläche auf Dauer etwas hart

Rückenlehne nicht komplett aufrecht einstellbar