Realverfilmung eines beliebten Animationsfilms: Erster Trailer erschienen

Die Realverfilmung von „Drachenzähmen leicht gemacht“ muss in große Fußstapfen treten. Das Franchise hat bereits zahlreiche Fans im Animationsbereich sowie Fantasy-Genres für sich eingenommen. Ein erster Trailer lässt auf ein vielversprechendes und bildgewaltiges Fantasy-Spektakel hoffen. Dabei darf auch Action-Star Gerard Butler nicht fehlen.

„Drachenzähmen leicht gemacht“: Das ist zum Remake bekannt

Die „Drachenzähmen leicht gemacht“-Trilogie hat sich unter zahlreichen Fans unterschiedlichster Altersspannen etabliert. Den Erfolg verdankt der Animationshit dabei vor allem der Liebe zum Detail, die Zuschauer in die fantastische Welt eintauchen lässt. Die Erwartungen des Publikums an das Live-Action-Remake fallen entsprechend hoch aus. Da jedoch für die Inszenierung und das Drehbuch Dean DeBlois wie in der Animationstrilogie zuständig ist, dürfte die Essenz erhalten bleiben. Wie gut es ihm gelingt, die Geschichte von Hicks und seinem Nachtschatten Ohnezahn auf die Kinoleinwand zu bringen, kannst du bereits im kommenden Jahr erfahren. Schon am 12. Juni 2025 startet der Film in den deutschen Kinos.

Die Besetzung vieler wichtiger Rollen steht dabei bereits fest. Der aus „The Black Phone“ bekannte Schauspieler Mason Thames schlüpft in die Rolle von Hicks. Action-Star Gerard Butler konnte sich den Wikingerhäuptling Haudrauf der Stoische sichern. Mit Nico Parker („The Last of Us“) als Hicks Freundin Astrid und Nick Frost („Shaun of The Dead“) in der Rolle des Dorfschmieds Grobian sind weitere bekannte Schauspieler vertreten.

Dabei folgt die Handlung der Originalvorlage der Animationsfilme mit der nordischen Insel Berk als Zentrum. Auf Berk ist das Leben der Wikinger keineswegs leicht. Stetig müssen sie sich vor wilden Drachen beschützen, die sie selbst und ihr Vieh bedrohen. Hicks Vater Haudrauf erwartet dabei von seinem Sohn, die eigenen Fußstapfen auszufüllen und ebenso zu einem respektierten Drachenjäger zu werden. Doch als es Hicks tatsächlich gelingt, ein Exemplar der gefürchteten Nachtdrachen vom Himmel abzuschießen, nimmt sein Schicksal eine unerwartete Wendung. Anstatt das Leben des Drachen zu beenden, entsteht zwischen den beiden eine unerwartete Freundschaft, die das gesamte Leben des Teenagers und seines Heimatdorfes auf den Kopf stellen wird. Wie bildgewaltig das neue Fantasy-Spektakel wird, kannst du bereits aus dem ersten, veröffentlichten Trailer erahnen. Selbstverständlich darf dabei auch ein erster Blick auf Hicks Drachengefährten Ohnezahn nicht fehlen:

