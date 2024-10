Dieser Animationsfilm schlägt "Dune: Part Two" - jetzt startet er im Stream

Ein kleiner, pummeliger Bär, der auszog, um Kung Fu zu erlernen. 2008 war das Jahr, in dem der Kung Fu Panda seine Bestimmung fand – oder besser sie ihn. Der Animationsfilm ist legendär und begleitet viele seit ihrer Kindheit. Anfang des Jahres erschien Pos neuestes Abenteuer, das du jetzt noch einmal anschauen kannst.

Kung Fu Panda auf neuer Mission

Einst selbst Schüler soll Po nun einen neuen Drachenkrieger auswählen. Wie Meister Shifu sagt, soll dieser Po dann nachfolgen. Für den Panda hört die Reise damit jedoch nicht auf: Seine nächste Herausforderung ist, ein spiritueller Führer zu werden und damit einen Rang höher aufzusteigen. Was gut klingt, findet Po ganz und gar nicht lustig. Viel zu sehr gefällt ihm das Drachenkrieger-Dasein, als dass er es gern aufgeben möchte.

So will es auch das Schicksal: Ein gefürchteter Bösewicht – auch Chamäleon genannt – sucht das Tal des Friedens heim. Der Schurke hat die Gabe, sich in andere Gestalten zu verwandeln, indem er die Kräfte früherer Kung Fu-Meister absorbiert und für sich nutzt. Das nutzt der Bösewicht aus und verwandelt sich in Pos schrecklichsten Feinde. Für den schwarz-weißen Bären ist klar: Eine letzte Mission als Drachenkrieger ruft ihn. Gemeinsam mit der Füchsin Zhen macht sich Kung Fu Panda auf, das Böse zu besiegen – und gerät selbst mit dem Gesetz in Konflikt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Animationsabenteuer bei dir Zuhause

Knapp ein halbes Jahr nach dem Kinostart kommt Kung Fu Panda nun in dein Wohnzimmer. Der Film, der am Startwochenende sogar „Dune: Part Two“ hinsichtlich der Einspielergebnisse übertrumpfte. Im Original leiht Jack Black Kung Fu Panda seine Stimme; im Deutschen ist es hingegen die charakteristische Stimme von Hape Kerkeling.

Ab sofort ist „Kung Fu Panda 4“ im Sky Cinema Paket enthalten und auf Abruf verfügbar. Alternativ ist der Animationsfilm auch im Filme und Serien-Abo von WOW enthalten.