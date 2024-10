Rabatt-Aktion bei der Deutschen Bahn: So buchst du deine Tickets günstiger

Ab sofort ist der neue Fahrplan der Deutschen Bahn verfügbar. Highlights sind neue Sprinter-Direktverbindungen zwischen großen Städten, sowie deutlich mehr Verbindungen ins Ausland. Doch auch beim Buchen der Tickets gibt es eine Neuerung: Bahn-Tickets lassen sich ab sofort bis zu zwölf Monate im Voraus buchen. Zuvor waren es sechs Monate. Um diese Neuerung zu feiern, startet man eine Rabatt-Aktion auf fast alle Tickets.

Rabatt-Aktion bei der Deutschen Bahn

Passend zum neuen Buchungszeitraum von zwölf Monaten gibt es zwölf Prozent Rabatt auf alle Sparpreistickets und Super-Sparpreistickets. Und das in der ersten sowie zweiten Klasse. Dabei gelten die Angebote auch, wenn du eine BahnCard besitzt. In diesem Fall bekommst du auf die bereits rabattierten Tickets die üblichen 25 Prozent BahnCard-Rabatt. Nur Fahrten ins Ausland sind von der Aktion ausgenommen. Diese lassen sich auch weiterhin nur sechs Monate im Voraus buchen.

Die Aktion startet kommenden Montag, den 21. Oktober, und läuft bis inklusive Dienstag, den 29. Oktober. Die rabattierten Tickets sind auf der Website der Bahn sowie im DB-Navigator erhältlich.

Highlights aus dem neuen Fahrplan der Bahn

Der neue Fahrplan der Bahn ist ab dem 12. Dezember 2024 gültig und bietet mehrere neue Verbindungen. Großen Wert legt man in diesem Jahr auf die sogenannten Sprinter-Verbindungen. Hierbei handelt es sich um ICE, welche die fünf größten Städte Deutschlands mit keinem oder wenigen Zwischenhalten verbinden. So ist man bis zu 45 Minuten schneller unterwegs und kann mit den Reisezeiten per Flugzeug mithalten.

Auch gibt es neue Direktverbindungen in unsere Nachbarländer. Für Reisende aus Berlin nach Polen und nach Österreich wird die Anzahl der Züge pro Tag verdoppelt und auch nach Tschechien und in die Schweiz sind mehr Züge pro Tag unterwegs. Erstmals geht es auch nonstop von Berlin nach Paris. Der ICE in die französische Hauptstadt benötigt für die Strecke etwas über acht Stunden und ist einmal pro Tag unterwegs.

Letzte Chance auf günstige Tickets

Mit dem neuen Fahrplan steigen leider auch die Preise. Die Preiserhöhung fällt dabei mit im Schnitt 5,9 Prozent jedoch moderat aus und bleibt unter der Inflation. Die neuen Preise gelten jedoch erst mit Beginn des neuen Fahrplans am 12. Dezember. Bis dahin kannst du noch zum alten Preis buchen. Und das nun eben bis zu zwölf Monate im Voraus.