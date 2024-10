Deutsche Bahn hebt Ticketpreise an - so buchst du noch zum alten Preis

Bahnfahren wird ab nächstem Jahr teurer. Nicht nur das Deutschlandticket steigt im Preis, sondern auch die Preise im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Dabei fällt die Preiserhöhung in diesem Jahr moderat aus. Im kommenden Jahr könnte es hingegen deutlich teurer werden. Mehr dazu später.

So hoch fällt die Preiserhöhung der Deutschen Bahn aus

Die gute Nachricht vorweg: An den Preisen für Super Sparpreis und Sparpreis-Tickets wird sich nichts ändern. Diese sind weiterhin für 17,99 beziehungsweise 21,99 Euro Startpreis zu haben und steigen dynamisch je nach Nachfrage im Preis. Auch gibt es mit einer Bahncard 25 oder Bahncard 50 weiterhin 25 Prozent Rabatt auf diese Tickets.

Auch die Bahncards 25 und 50 sollen gleich teuer bleiben. Die Bahncard 100 wird hingegen um durchschnittlich 6,6 Prozent teurer. Und auch die Preiserhöhung für das Deutschlandticket von 9 Euro gibt man an die Kunden weiter.

Bei den Flexpreis-Tickets werden die Preise im Schnitt um 5,9 Prozent erhöht. Damit fällt die Preiserhöhung etwas höher aus als im vergangenen Jahr. Hier wurden die Preise im Schnitt um 4,9 Prozent erhöht und bei den Sparpreis-Tickets die Nahverkehrs-Option gestrichen.

Tickets zum alten Preis buchen

Die neuen Preise gelten ab dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024. Jedoch kannst du ab dem 16. Oktober Tickets mit einer Vorlaufzeit von einem Jahr buchen. So hast du zwei Monate Zeit dir Tickets für das kommende Jahr zum alten Preis zu sichern.

Doch auch in Zukunft wird es Möglichkeiten zum Sparen geben. So hat die Deutsche Bahn in diesem Jahr verstärkt Rabatt-Aktionen angeboten, bei denen es Tickets für kurze Zeit pauschal günstiger zu kaufen gibt. Dieses Angebot wird man wohl auch 2025 fortsetzen.

Die nächste Preiserhöhung könnte schlimmer ausfallen

Die aktuelle Preiserhöhung der Deutschen Bahn fällt verhältnismäßig gering aus. Sowohl in diesem Jahr als auch im Vorjahr lag die Preissteigerung unterhalb der Inflationsrate. Im kommenden Jahr könnte die Preiserhöhung hingegen heftig ausfallen und die Deutsche Bahn sogar dazu zwingen, Kürzungen im Angebot durchzuführen.

Grund dafür sind die Trassenpreise. So müssen Unternehmen wie die DB Fernverkehr AG, welche die ICE- und IC-Züge betreiben, oder Flixtrain für die Nutzung der Schienen eine Gebühr entrichten. Diese Preise sollen ab 2026 erheblich steigen.

So hat die Bundesregierung eine Eigenkapitalerhöhung bei der Bahn beschlossen. Diese und die gestiegenen Kosten für die Instandhaltung der maroden Infrastruktur sorgen dafür dass die Trassenpreise höher ausfallen. Besonders hoch sollen die Preissteigerungen im Nahverkehr ausfallen. Hier ist ein Plus von 23,5 Prozent im Gespräch. Doch auch im Fernverkehr wird sich die Erhöhung bemerkbar machen. Jedoch gibt es Bemühungen seitens der Politik, diese Preiserhöhung abzufedern. Sollte dies nicht gelingen, wird man sich im kommenden Jahr auf eine höhere Preissteigerung und wahrscheinlich auch auf Angebotskürzungen einstellen müssen.