PS Plus: Diese Gratis-Games zockst du im April 2022

Es war aufsehenerregend, was Sony da unter der Woche offenbarte: PS Plus und PS Now werden neu ausgerichtet und künftig unter einem einzigen Label zusammengeführt. Drei Abo-Modelle werden schon ab Juni neu zur Wahl stehen – mit wahlweise monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Laufzeit. An der Tatsache, dass du bei PS Plus auch in Zukunft für eine monatliche Grundgebühr den Zugriff auf unterschiedliche Download-Spiele hast, wird sich dabei aber nichts ändern. Und auch im April stehen natürlich wieder neue Titel zur Verfügung – mit zum Teil bekannten Figuren.

PS Plus Spiele im April 2022

„Hood: Outlaws & Legends“

Ab in die Welt von Robin Hood. So könnte man in einem Satz das Spiel „Hood: Outlaws & Legends“ zusammenfassen. Das wäre aber natürlich ein wenig einfach. Und es würde diesem Online-Multiplayer-Titel auch nicht gerecht. Denn in diesem Spiel treten rivalisierende Banden als Teams in mitunter riskanten Raubzügen gegeneinander an, um die Reichen dort zu treffen, wo es weh tut. In einem alternativen Spielmodus ist es auch möglich, dass sich zwei Teams aus vier Spielern gegenüberstehen. Um den perfekten Raubzug für sich zu beanspruchen, müssen die Teams Schätze stehlen und in Sicherheit bringen, während sie nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die KI-gesteuerten Wächter kämpfen. Dabei ist jeder Charakter mit einzigartigen Fähigkeiten und übernatürlichen Kräften ausgestattet.

„SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“

Oder soll es doch lieber ein spektakuläres Jump ’n Run-Abenteuer in einer bunten Unterwasserwelt sein? Dann darfst du „SpongeBob SquarePands: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ nicht verpassen. Du kannst in dieser Neuauflage des Spiele-Klassikers in die Rolle von SpongeBob, Patrick und Sandy schlüpfen, um Plankton von seinem Plan abzubringen, Bikini Bottom mit einer Armee wild gewordener Roboter an sich zu reißen. Im Spielverlauf wirst du noch auf so einige bekannte Gesichter treffen.

„Slay the Spire“

Oder fühlst du dich doch eher in der Fantasy-Welt zu Hause, in der du deine Trümpfe ausspielen kannst? Dann ist „Slay the Spire“ genau das richtige Game für dich. In diesem sich ständig verändernden Deckbau-Kartenspiel geht es für dich darum, aus hunderten von Karten ein einzigartiges Deck zu erstellen, um Feinde wirksam zu besiegen und die Spitze eines Turms zu erreichen. Dabei kannst du mächtige Relikte entdecken, um an unterschiedlichen Feinden und Bossen vorbeizuziehen.

Alle drei neuen PS-Plus-Titel für April 2022 sind ab dem 5. April, also ab kommender Woche Dienstag, auf PlayStation Plus verfügbar.

PS Plus-Spiele vom März nur noch kurz erhältlich

Übrigens: Jene PlayStation Plus Spiele, die im März 2022 freigeschaltet wurden, stehen dir noch ein paar Tage zur Verfügung. Du kannst sie noch bis Montag, 4. April, zu deiner Spielbibliothek hinzufügen. Details dazu, was PS Plus konkret kostet, haben wir für dich in einem umfangreichen PlayStation Plus-Ratgeber zusammengetragen. Codes für PS Plus kannst du unter anderem bei Amazon kaufen.

