PS Plus im März 2022: Vier Gratis-Games im Anflug - Bonusspiel inklusive

Der März steht schon in den Startlöchern und wenn du etwas Abwechslung in ein Leben bringen möchtest, ist ein Abo für PlayStation Plus (PS Plus) genau das Richtige. Zumindest dann, wenn du eine PlayStation 4 (PS4) oder PlayStation 5 (PS5) besitzt. Denn mit PS Plus erhältst du Monat für Monat Zugriff auf neue „Gratis-Games“, die du deiner Spielesammlung hinzufügen kannst. Und im März 2022 sind es sogar vier Titel, die neu zur Verfügung stehen – alle verfügbar ab dem 1. März.

Ark: Survival Evolved (PS4)

Stell dir vor, du wachst an der Küste einer mysteriösen Insel auf und hast keinen Plan, was um dich herum in den vergangenen Stunden passiert ist. Klar, man könnte nun laut um Hilfe rufen, aber wäre das wirklich eine so gute Idee? Wer weiß, welche Kreaturen du mit deinen verzweifelten Rufen anlocken könntest. Die bessere Idee ist wahrscheinlich, zunächst das eigene Leben an die Umgebung anzupassen: Ressourcen sammeln, Gegenstände für das eigene Überleben herstellen, Unterschlüpfe bauen. Und klar, dann gilt es natürlich die Umgebung zu erkunden, um immer neue Herausforderungen zu meistern. Klingt spannend? Genau darum geht es in „Ark: Survival Evolved“, das im Rahmen von PS Plus im März für die PS4 zur Verfügung steht. Und das Beste: Weil es sich um ein Online-Multiplayer-Game handelt, kannst du dich mit Hunderten anderen Spielern zusammentun – oder sie ausbeuten. Es liegt an dir, ob du dir lieber Freunde oder (noch mehr) Feinde machen möchtest.

Team Sonic Racing (PS4)

Oder soll es lieber ein Arcade-Rennspiel sein? Dann bist du bei „Team Sonic Racing“ für die PS4 genau an der richtigen Adresse. Hier geht es gleichermaßen rasant und spannend zur Sache, denn der schnelle Igel tauscht seine Laufschuhe gegen Räder ein. In packenden Multiplayer-Rennen geht es darum, gemeinsam mit Freunden durch atemberaubende Welten zu düsen. Im Team sammelst du Power-ups und Geschwindigkeitsboosts und teilst sie mit deinen Verbündeten, um die nächsten Herausforderungen zu meistern. Dabei kannst du aus vielen aus den Sonic-Spielen bekannten Figuren auswählen. Und – na klar – auch die zur Verfügung stehenden Fahrzeuge kannst du anpassen.

Ghostrunner (PS5)

Ausschließlich für Nutzer einer PS5 steht „Gostrunner“ zur Verfügung. Action aus der First-Person-Perspektive steht bei diesem Game im Mittelpunkt. Die Klinge schwingen und knifflige Hindernisse gilt es zu überwinden, um sich in einer sich hoch auftürmenden Stadt ganz an die Spitze der Hierarchie zu kämpfen. Und dabei kommen zum Teil übernatürliche Kräfte und Fähigkeiten zum Einsatz, um den Gegnern das Fürchten zu lehren und im gefährlichen Kugelhagel zu überleben. Ein Tanz um Leben und Tod kann beginnen.

Ghost of Tsushima: Legends (PS4 & PS5)

Und dann wäre da noch das eingangs erwähnte Bonusspiel für PS Plus, das du gleichermaßen auf der PS4 und auf der PS5 zocken kannst: „Ghost of Tsushima: Legends“. Es ist von japanischen Volksmärchen und Mythologie inspiriert und lässt dich ebenfalls in ein Multiplayer-Erlebnis eintauchen. Egal, ob du dich entscheidest, in die Rolle eines Samurais oder Jägers zu schlüpfen, vier verschiedene Spielmodi gilt es zu erkunden. Mit vielen anderen Spielern in Story-Missionen, zusammen mit nur drei anderen Spielern im Survival-Modus oder zu zweit gegeneinander im Rivals-Modus. Oder du entscheidest dich, allein in den Kampf zu ziehen. Wichtig: „Ghost of Tsushima: Legends“ ist nicht verfügbar für Benutzer, die bereits eine digitale Version von „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ besitzen.

Neue PS Plus Games stehen bis Anfang April zur Verfügung

Die neuen Games stehen nach Angaben von Sony bis zum 4. April 2022 zur Verfügung. Solange du ein PS Plus Abo nutzt, kannst du auf die heruntergeladenen Spiele zugreifen. Alle PS-Plus-Games von Februar 2022 kannst du übrigens noch bis zum 28. Februar herunterladen, um sie deiner Spielesammlung hinzuzufügen. Alles, was du sonst noch zu PS Plus wissen musst – etwa Details zu den anfallenden Kosten – haben wir in einem umfangreichen PlayStation-Plus-Ratgeber für dich zusammengefasst. Codes für PS Plus kannst du zum Beispiel bei Amazon kaufen.

