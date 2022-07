Preisschock: Apples neue Watch soll über 1.000 Euro kosten

Schon heute hat Apple diverse Modelle der Apple Watch im Angebot. Dies sind Apple Watch Series 7, Apple Watch SE und Apple Watch Series 3. Im kommenden Herbst soll ein weiteres Modell erscheinen, welches sich mit einem neuen Gehäuse unter anderem an Extremsportler richten soll. In der jüngsten Ausgabe des Power-On-Newsletters hat der üblicherweise gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman diverse Details zu diesem neuen Modell veröffentlicht. Dazu gehört unter anderem eine Vorhersage zum Preis der „Apple Watch Pro“.

Apple Watch Pro soll Edition-Variante ablösen

So erwartet Gurman etwa, dass die neue Pro-Version in die Fußstapfen der aktuell erhältlichen Apple Watch Edition treten soll. Diese ist seit jeher als „Kollektion“ innerhalb der jeweiligen Watch-Serie erhältlich. Bei der Series 7 sind es beispielsweise diverse Titan-Modelle, welche zu Preisen ab 829 Euro verfügbar sind. Dies ist ein Bruchteil dessen, was Apple bei der ersten Watch für die Modelle aus Gold verlangt hat.

Die Preise könnten aber schon im kommenden Herbst wieder steigen. So erwartet der Apple-Insider derzeit, dass sich die Apple Watch Pro am Pro-Modell des iPhone orientieren könnte. Entsprechend könnten die Preise aussehen. Gurman erwartet, dass Preise zwischen 900 und 999 US-Dollar denkbar sind. In Deutschland würde dies also möglicherweise 1.200 Euro für das Top-Modell der Smartwatch bedeuten. In Anbetracht des aktuellen Umrechnungskurses für den US-Dollar, aktuell entspricht 1 US-Dollar fast exakt 1 Euro, sind jedoch weitere Steigerungen denkbar.

Die Unterschiede zur regulären Series 8 sollen laut dem Bloomberg-Reporter insbesondere beim Gehäuse zu finden sein. So soll die Apple Watch Pro ein größeres 2-Zoll-Display erhalten, welches einer Gehäusegröße 46 oder gar 47 mm entspricht. Die reguläre Series 8 soll weiterhin im 41- und 45-mm-Format erscheinen.

Wie bei den Pro-Modellen des iPhone ist aber nicht nur die schiere Größe des Displays, sondern auch das Gehäusematerial, welches den Unterschied ausmachen soll. So erwartet Gurman, dass die Apple Watch Pro mit einem Gehäuse aus Titan ausgeliefert werden soll.

Ein größeres Display und damit Gehäuse könnte außerdem mehr Platz für den Akku bedeuten. Entsprechend länger könnte die Ausdauer der Pro-Watch sein.

Series 8 und Pro: Neue Sensoren und neuer Prozessor

Was den Prozessor und die Gesundheitssensoren angeht, sollen sich die Apple Watch Pro und Series 8 jedoch gleichen. So soll ein neuer S8-Chip, welcher dem S7 und S6 sehr ähnlich sein soll, und ein Sensor zur Messung der Körpertemperatur Bestandteil beider Modelle sein. Die Preise der Series 8 sollen sich an der aktuellen Series 7 orientieren.

Ein Update der Apple Watch SE soll das Trio der neuen Smartwatch-Varianten im kommenden Herbst abrunden. Dieses günstige Modell soll ebenfalls einen S8-Chip erhalten. Die künftigen Besitzer müssen jedoch laut Gurman vermutlich auf die Temperaturmessung verzichten. Die Series 3 soll nach der Vorstellung der neuen Modelle endlich völlig aus dem Apple Store verschwinden.