Pokémon Go: Ultra seltenes regionales Pokémon für kurze Zeit verfügbar

Pokémon Go lebt von seltenen Pokémon und Raids. Das Ziel vieler Spieler ist es, den Pokédex zu vervollständigen. In Pokémon Go ist dies jedoch besonders schwer, da zahlreiche Pokémon nur in bestimmten Regionen der Welt verfügbar sind. Ohne um die Welt zu reisen, ist es somit für viele Spieler schwer, alle Monster zu fangen. Hin und wieder bieten Events jedoch die Möglichkeit, regionale Monster auch hierzulande zu fangen.

Kaguron in Pokémon Go

Kaguron ist eine Ultrabestie mit den Typen Stahl und Flug. Eingeführt wurde das mächtige Pokémon mit der siebten Generation der Spiele. In Pokémon Go ist die Bestie sehr selten, denn sie lässt sich nur in schwierigen Raids antreffen. Normalerweise ist das Pokémon bei uns nicht zu finden. Ein einziges Mal konntest du Kaguron in einer Spezialforschung fangen.

Im Rahmen des Hyperbonus: Paldea Events hast du jetzt die Möglichkeit, dir das Pokémon zu sichern. Es taucht in schwierigen 5-Sterne-Raid-Kämpfen auf. Am besten stellst du dein Team aus Feuer- und Elektro-Pokémon zusammen. Besonders Reshiram, Voltriant und Zekrom bieten sich als Konter an. Doch auch Flampivian kann dein Team gut ergänzen. Kaguron hat eine Shiny-Variante, die du mit geringer Wahrscheinlichkeit antreffen kannst.

Weitere neue Pokémon aus der Paldea-Region

Kaguron ist nicht das einzige Pokémon, das du im Rahmen des Hyperbonus: Paldea Events antreffen kannst. Des Weiteren bringt das Event die neuen Pokémon Adebom, Micrick, Pamo und Frospino ins Spiel. Gerade Frospino ist dabei interessant, denn die Entwicklung Espinodon, hat es in sich. Espinodon ist ein mächtiger Eis-Drachen-Typ, der nicht nur durch sein cooles Aussehen bestechen kann.

Du kannst dir die Paldea-Starter sichern.

Auch die neuen Pokémon der letzten Tage können weiterhin angetroffen werden. Du hast also weiterhin die Möglichkeit, Felori, Krokel, Kwaks und Ferkuli zu jagen. Ferkuli und Adebom sind bereits zu diesem Zeitpunkt als Shiny verfügbar. Während du die anderen Pokémon in der Wildnis antreffen kannst, befindet sich Adebom nur in Raids der Stufe 3. Auch Tortunator und Axantor sind in Raids dieser Stufe anzutreffen. Wie immer findest du alle Informationen und Details im offiziellen Pokémon Go Blog.