Pokémon Go: Dieses Geschenk gibt es zum Valentinstag

Rund um den Valentinstag findet bei Pokémon Go das Event „Karneval der Liebe 2024″ statt. Das Event startet am 13. Februar um 10 Uhr und endet am 15. Februar um 20 Uhr Ortszeit. An den drei Tagen erwarten dich wilde Pokémon, Event-Feldforschungen und ein besonderes Event am Valentinstag selbst.

Besondere Pokémon und ein neues Shiny

Während des kompletten Events erscheinen ausgewählte Pokémon häufiger in der Wildnis. Mit etwas Glück kannst du hierbei Choreogel erstmals in seiner schillernden Form begegnen. Außerdem erscheinen folgende Pokémon vermehrt: Snubull, Eneco, Libiskus, Flabébé, Coiffwaff, Velursi, Kwaks und Roselia.

Diese Pokémon erscheinen während des Events häufiger

In Event-Feldforschungen feiert Pandir mit Herzmuster sein Comeback. Auch gibt es hier Snubnull, Roselia Perlu, Libiskus, Coiffwaff und Velursi zu fangen. Alle davon mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form.

Zudem erwartet dich eine zeitlich begrenzte Sammler-Herausforderung mit Roserade sowie eine kostenpflichtige Forschung. Für 99 Cent bekommst du hier Sternstaub, Erfahrungspunkte, Rauch und fünf Pandir mit Herzmuster.

Diese Raids darfst du auf keinen Fall verpassen

Ein besonderes Highlight erwartet Spieler von Pokémon Go am Valentinstag selbst. Statt der normalen Raidstunde an jedem Mittwoch, finden zum Valentinstag sogenannte Top-Raids statt. Bei diesen Raids erscheint das Ei bereits 24 Stunden vorher – du kannst also schon jetzt nachschauen, wo es die legendären Raids morgen geben wird. Die Raids starten um 12, 13, 17 oder 18 Uhr und sind jeweils eine halbe Stunde verfügbar.

Cupidos erscheint erstmals in Pokémon Go

In den Top-Raids erwartet dich das legendäre Pokémon Cupidos, welches am Valentinstag erstmals im Spiel verfügbar sein wird. Daher solltest du dir diesen Raid nicht entgehen lassen. Die Teilnahme mit Fern-Raids ist leider nicht möglich, sodass sich alle Spieler vor Ort an der Arena einfinden müssen. Mit vier Spielern sollte Cupidos zu besiegen sein. Besonders effektiv sind Pokémon mit Stahl- oder Elektro-Attacken.