Pokémon Go: Das größte Event des Jahres steht vor der Tür

Der globale Teil des Pokémon Go Fest 2023 findet an diesem Wochenende statt. Am 26. und 27. August kannst du wilde Shinys jagen, an spannenden Raid-Kämpfen teilnehmen und auf Ticket-Inhaber warten weitere spannende Boni und Belohnungen. Unter anderem kannst du dem mysteriösen Pokémon Diancie begegnen und in Raid-Kämpfen gegen Mega-Rayquaza antreten.

Highlights des Go Fest 2023

Vorteile für Ticket-Inhaber

Du kannst kostenlos am Pokémon Go Fest 2023 teilnehmen. Möchtest du dein Spielerlebnis allerdings noch erweitern und eventuell auch verbessern, dann kannst du ein Ticket für das Go Fest kaufen. Nur Ticket-Inhaber haben beispielsweise Zugriff auf die Spezialforschung, die zu einem Treffen mit Diancie führt. Auch eine Spezialforschung rund um Mega-Rayquaza ist nur für Ticket-Inhaber zugänglich. Diancie kannst du am Samstag antreffen, die Forschung rund um Rayquaza ist am Sonntag verfügbar.

Außerdem erlaubt es dir dein Ticket, an einer besonderen globalen Herausforderung am Samstag teilzunehmen. Jede Stunde kannst du mit Spielern auf der ganzen Welt zusammen arbeiten, um besondere Boni freizuschalten. Auch dein Rauch zieht dank deines Tickets spannende Pokémon wie Icognito an. Zusätzlich erhöht sich deine Wahrscheinlichkeit, auf schillernde Pokémon zu treffen.

Mega-Diancie erscheint erstmals in Pokémon Go.

Besondere Raid-Kämpfe

Am Samstag kannst du in Proto-Raid-Kämpfen gegen Proto-Kyogre und Proto-Groudon antreten. Diese besonderen Pokémon besitzen eine Proto-Entwicklung, die sie besonders stark machen. In Raid-Kämpfen gewinnst du Proto-Energie, um deine Pokémon in ihre Proto-Form verwandeln zu können.

Am Sonntag legt Mega-Rayquaza, eines der mächtigsten Pokémon überhaupt, sein weltweites Debüt hin. In epischen Raid-Kämpfen kannst du Mega-Energie für Rayquaza sammeln. Um dein Rayquaza in seine Mega-Form zu entwickeln, benötigst du allerdings einen Meteoriten. Du erhältst einen, indem du die Spezialforschung zu Rayquaza abschließt. Bist du Ticket-Inhaber, dann erhältst du neun zusätzliche kostenlose Raid-Pässe pro Tag.

Shiny-Jagd auf wilde Pokémon

Natürlich dürfen auch besondere wilde Pokémon auf dem Go Fest 2023 nicht fehlen. Sie sind, wie schon auf den lokalen Events, in verschiedene Habitate unterteilt. Es handelt sich dabei um Quartz-Terrarium, Pyrit-Sande, Malachit-Wildnis und Aquamarin-Küste. In jedem Habitat triffst du auf unterschiedliche Pokémon an. Zudem findest du in jedem Habitat ein besonderes Pikachu mit verschiedenen Kronen.

Inhaber eines Tickets können sich über eine erhöhte Shiny-Chance freuen. Möchtest du also deine Kollektion noch vervollständigen, dann solltest du über den Kauf eines Tickets nachdenken. Vor allem die kostümierten Pikachus und Relaxo mit einem Cowboyhut eignen sich für eine Shiny-Jagd.

Das globale Pokémon Go Fest 2023 findet am 26. und 27. August 2023 statt. Du kannst von überall spielen und benötigt grundsätzlich kein Ticket. Allerdings schaltet das Ticket, welches du für etwa 15 Euro kaufen kannst, spannende Boni frei. Das Event geht an beiden Tagen jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr Ortszeit. Die Proto-Raids am Samstag sind sehr wahrscheinlich nur eine Stunde lang, von 10:00 bis 11:00 morgens verfügbar.