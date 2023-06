Plötzlich klingelt das Handy ununterbrochen – Wer ist am anderen Ende der Leitung?

Das zuvor beschriebene Phänomen kommt nach Informationen von Watchlist Internet immer häufiger vor. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche, die jedoch nicht auf dich ausgerichtet ist, sondern auf die gereizten Anrufer, die sich allesamt bei dir melden und Aufklärung fordern. Du bist dabei lediglich ein zufälliges Opfer; obwohl diese Erkenntnis die eigene Lage jedoch keinesfalls verbessert.

So funktioniert die Telefon-Masche

Üblicherweise rufen Betrüger ihre Opfer per Telefon an und geben sich für Mitarteber einer Bank, von Amazon, Microsoft und Co. aus. Anschließend erzählen sie beispielsweise, dass es verdächtige Aktivitäten auf dem Bankkonto gegeben hätte und man daher die Zahlungsdaten und Zugänge sicherheitshalber kontrollieren müsse. Oder aber Microsoft habe einen Virus auf dem Rechner entdeckt und nun solle man dafür bezahlen, diesen per Fernwartung wieder loszuwerden. Bei allen solchen Betrügereien ist von sogenanntem Vishing die Rede – also Voice-Phishing. Doch Vishing ist in diesem Fall nicht das Problem. Sondern das, was passiert, wenn die Angerufenen abwesend sind und nicht erreicht werden können. Dann erscheint auf ihren Smartphones eine Push-Benachrichtigung, die über einen verpassten Anruf informiert. Mit dabei ist eine Telefonnummer. Deine Telefonnummer. Und dafür gibt es einen Grund.

Um die eigene Identität zu verschleiern, setzen Vishing-Betrüger bei Spam-Anrufen gelegentlich auf sogenanntes Call-ID-Spoofing. Dabei wird die Telefonnummer manipuliert und durch eine beliebige andere Rufnummer ersetzt. Üblicherweise ist diese Nummer gar nicht erst vergeben. Doch es kommt gelegentlich – und nun immer öfters, wie es scheint – vor, dass die Nummer durch Zufall bereits jemandem gehört. Und bei dieser Person melden sich nun sämtliche Beinahe-Opfer, die durch eine unbekannte Telefonnummer aufgeschreckt wurden.

Was können Betroffene tun?

Grundsätzlich gibt es nicht viel, was Betroffene unternehmen können. Doch glücklicherweise müssen sie dies auch nicht. Denn für gewöhnlich dauert es nicht lange, bis die Betrüger eine neue Rufnummer für ihre Machenschaften wählen und der Spuck ein Ende nimmt. Ist dem jedoch nicht so, dürfte lediglich ein Rufnummernwechsel Abhilfe schaffen. Dazu solltest du dich an deinen Mobilfunkanbieter wenden.

