Perfekt für Künstler: Huawei präsentiert zwei neue Tablet-Highlights

Bei den beiden neuen Tablets handelt es sich um das Huawei MatePad Pro 12,2 Zoll und das MatePad 12X. Beide sind mit Huaweis einzigartiger PaperMatte-Technologie ausgestattet und kommen mit einer professionellen Zeichen-App für Künstler daher. Mehr dazu gleich.

Huawei MatePad Pro 12,2 – das neue Flaggschiff

Das neue MatePad Pro ist gerade einmal 5,5 Millimeter dick und 508 Gramm schwer. Damit ist es das leichteste 12-Zoll-Tablet auf dem Markt. Leichter als Apples iPads oder der bisherige Rekordhalter, das Honor Pad 8. Dennoch spendiert Huawei dem Tablet einen großen Akku mit 10.100 Milliamperestunden. Mit dem mitgelieferten 100-Watt-Netzteil lässt sich dieser in gerade einmal 55 Minuten vollständig aufladen. Vier Lautsprecher im Gehäuse sorgen für einen hervorragenden Klang, von dem wir uns vor Ort bereits überzeugen konnten. Sitzt man direkt vor dem Tablet, kommt echtes Stereo-Feeling auf.

Doch das größte Highlight des Tablets ist ohne Zweifel das Display. Hierbei handelt es sich um ein 12,2 Zoll großes Dual-OLED-Panel. Bei dieser Technologie werden zwei OLED-Displays übereinander platziert, um so eine unglaubliche Helligkeit von 2.000 Nits zu erreichen. Das ist heller als das neue iPad Pro und die meisten Smartphones. So sehen nicht nur Filme mit HDR unglaublich gut aus, sondern das Tablet eignet sich auch perfekt für den Einsatz bei direktem Sonnenlicht. Die Auflösung beträgt 2800 x 1840 Pixel und das Panel deckt den kompletten P3-Farbraum ab. Perfekt für professionelle Anwendungen wie Bildbearbeitung und Design.

Huawei MatePad Pro 12,2 Zoll mit Tastatur, Trackpad und Stift

Hierbei kann auch die PaperMatte-Technologie ihre Stärken ausspielen. Durch eine spezielle Beschichtung eliminiert Huawei Spiegelungen fast vollständig und auch Fingerabdrücke fallen kaum auf. Zudem sorgt die Beschichtung für ein papierartiges Gefühl beim Schreiben mit dem M-Pencil.

Huawei MatePad 12X – einzigartig für Kreative

Das Huawei MatePad 12X ist preiswerter als die Pro-Version und mit 12 Zoll nur minimal kleiner. Es wiegt 555 Gramm und ist 6,9 Millimeter dünn. Der Akku misst ebenfalls 10.100 mAh und benötigt für eine komplette Ladung rund 85 Minuten. Beim Display setzt das Huawei MatePad 12X auf traditionelle LCD-Technologie mit einer Helligkeit von 1.000 Nits. Die hohe 3K-Auflösung ist mit dem Premium-Modell identisch.

Das Huawei MatePad 12X in allen Farben

Ebenfalls identisch ist die PaperMatte-Technologie, welche in dieser Preisklasse ein echtes Alleinstellungsmerkmal darstellt. Bei Apple musst du für eine matte Beschichtung mindestens 2.059 Euro hinlegen, Samsung hat eine solche Technologie gar nicht im Angebot. Hier ist das MatePad 12X für 649 Euro eine einzigartige Wahl für Künstler.

GoPaint App für Künstler & Google Dienste installieren

Doch Moment – ein Android-Tablet zum Zeichnen? Das Fehlen von professionellen Zeichen-Apps war bislang einer der größten Kritikpunkte von Android-Tablets. Huawei hat sich diesem Problem jedoch angenommen und eine eigene Zeichen-App entwickelt. Diese hört auf den Namen GoPaint und ist kostenlos und frei von Werbung auf den beiden neuen Tablets vorinstalliert. Die App war bereits auf den Vorgängern der beiden Tablets verfügbar und konnte Künstler für sich begeistern. Vom Funktionsumfang her ist sie mit der beliebten iPad-App Procreate vergleichbar und exklusiv auf Huawei-Tablets verfügbar.

Apropos Apps: Auch Google Apps können auf den beiden Tablet-Neuheiten von Huawei – mit einem kleinen Umweg – genutzt werden. Wie genau das Ganze funktioniert, haben wir dir bereits am Beispiel des MatePad 11,5 S gezeigt. Die Schritte sind beim MatePad 12X sowie beim MatePad Pro identisch und das Ganze ist ruckzuck erledigt.

Preise und Zubehör

Beide Tablets sind mit dem Huawei M-Pencil kompatibel. Dieser verbindet sich nicht wie üblich per Bluetooth, sondern mit Huaweis eigener NearLink-Technologie. So soll er eine niedrigere Latenz beim Schreiben bieten. Für das MatePad Pro bietet Huawei eine neue Glide-Tastatur an, welche magnetisch mit dem Tablet verbunden wird und sogar eine sichere Aufbewahrung für den Stift bietet. Durch das integrierte Trackpad und ein stufenloses Scharnier wird das Tablet so zum echten Notebook-Ersatz. Auch für das MatePad 12X ist eine Tastatur verfügbar.

Das MatePad Pro kostet dich zum Start inklusive Tastatur sowie einem M-Pencil 999 Euro. Exklusiv im Huawei Store sicherst du dir außerdem 12 Monate Microsoft 365 Single (nur solange der Vorrat reicht) kostenlos dazu. Wer sich vor dem Kauf noch als Mitglied bei Huawei registriert, bekommt obendrein auch noch die FreeBuds Pro 3 Bluetooth-Kopfhörer geschenkt dazu.

Beim MatePad 12X stehen hingegen 649 Euro auf dem Preisschild. Als Gratis-Extra winkt auch hier die Tastatur, der M-Pencil sowie FreeBuds 5i (nur für Mitglieder).