HUAWEI WATCH D2: Die Smartwatch, die deiner Gesundheit Rückendeckung liefert

Jeder Mensch ist von Fragen der eigenen Gesundheit betroffen. Leider lässt es sich nicht vermeiden, dass im Alter häufig Krankheiten wie Bluthochdruck (Hypertonie) und Vorhofflimmern (VHF) auftreten. Beide Zustände sind gefährlich, da sie oft lange unbemerkt bleiben und zu schwerwiegenden Komplikationen führen können. Nur durch eine regelmäßige Überwachung der eigenen Gesundheitswerte können diese Probleme frühzeitig erkannt werden. Das gilt insbesondere für die stressige Arbeitswelt, in der Blutdruckschwankungen keineswegs selten sind. Genau dort setzen die Funktionen der HUAWEI WATCH D2 an.

„Neue intelligente Wearable-Lösungen wie die HUAWEI WATCH D2 bieten vielversprechende Entwicklungen, die eine flexiblere und patientenfreundlichere Lösung für die Blutdrucküberwachung darstellen. Die Smartwatch funktioniert als 24-Stunden-Blutdruckmessgerät, ohne dass lästige Schläuche oder laute Aufblaszyklen erforderlich sind. Sie kann den Blutdruck tagsüber und nachts in regelmäßigen Abständen messen, so dass die Benutzer ihren täglichen Aktivitäten ohne Unterbrechung nachgehen können. Dies ist besonders für Berufstätige von Vorteil, die ihre Gesundheit überwachen und gleichzeitig einen aktiven und anspruchsvollen Lebensstil beibehalten müssen.

Einer der Hauptvorteile von Smartwatches gegenüber herkömmlichen ABPM-Geräten ist die Flexibilität, die sie bieten. Die Uhr schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein und beeinträchtigt den Tragekomfort nicht. Für vielbeschäftigte Berufstätige, die ihre Gesundheit überwachen müssen, während sie ihren täglichen Aktivitäten nachgehen, ist dies ein großer Vorteil. Die Smartwatch kann unauffällig getragen werden, ohne tägliche Aufgaben zu behindern, und liefert dennoch genaue Gesundheitsdaten. Dies führt zu einer höheren Patientenakzeptanz und verbessert die Lebensqualität, wodurch die Blutdrucküberwachung weniger aufdringlich und störend wird“,

so Professor Gregory Lip, Direktor des Liverpool Centre for Cardiovascular Science der University of Liverpool und des Liverpool Heart & Chest Hospital.

Die klassische traditionelle ambulante 24-Stunden-Blutdrucküberwachung (ABPM) funktioniert über ein kleines Gerät, das Patienten einen gesamten Tag tragen müssen. Dieses wird über einen Schlauch mit einer Manschette am Oberarm verbunden. Sowohl tagsüber als auch nachts bläst sich diese regelmäßig auf, um Blutdruck zu messen. Diese Methode gilt zwar als effektiv, ist für die Patienten jedoch unangenehm, insbesondere bei Messungen in der Nacht. Sie kann ebenso eine Beeinträchtigung im Alltag darstellen, da die Patienten dauerhaft mit dem Gerät verbunden bleiben müssen. Es kann dadurch nicht nur zum Hindernis bei der Bewältigung von Aufgaben werden. Gerade im professionellen Umfeld und bei vielbeschäftigten Berufstätigen sind sie unerwünscht.

Smartwatch ist unkomplizierte Alternative

Im Gegensatz zu den typischen ambulanten Blutdruckmessgeräten ist die HUAWEI WATCH D2 deutlich im Vorteil. Sie schränkt die Bewegungsfreiheit von Patienten nichtein. Zudem bietet sie eine wesentlich durchgehendere Analyse von wichtigen Gesundheitsdaten. Während ambulante Blutdruckmessgeräte als unangenehme Störfaktoren so schnell wie möglich wieder entfernt werden, kann eine Smartwatch bequem jeden Tag getragen werden. Lediglich zum gelegentlichen Aufladen muss die Uhr abgelegt werden, weshalb sie Daten über einen viel längeren und lückenloseren Zeitraum erheben kann.

Dadurch werden Wearables zur verlässlichen Rückendeckung, um das Risiko von schweren Komplikationen wie Herzhypertrophie oder Nierenschäden einschätzen zu können. Neben dem 24-Stunden-Blutdruckprofil kann die Smartwatch ebenso ein Einkanal-EKG durchführen, das sich bei der Erkennung von Vorhofflimmern (VHF) als nützlich erweist. Auch die Sauerstoffsättigung behält die Smartwatch dabei stets im Blick. Neben ihrer einzigartigen Kombination aus medizinischen Funktionen liefert die WATCH D2 auch alle klassischen Smartwatch-Funktionen.

