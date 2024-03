Es kann stressig und nervig sein, in der Stadt einen freien Parkplatz zu finden. Solltest du dann nach langer Zeit einen Parkplatz gefunden haben, muss dann noch ein Parkticket gezogen werden, welches häufig mit hohen Gebühren in Verbindung steht. Solltest du kein Ticket ziehen, steigt das Risiko, dass du im Nachhinein einen Strafzettel unter deiner Windschutzscheibe am Auto findest. Vergiss nicht: die hohen Parkgebühren können aber auch in der Tiefgarage auf dich zukommen. An der Parkuhr kannst du aber auch einen einfachen Trick anwenden, der komplett kostenfrei ist.

Parkuhren: So kannst du gebührenfrei parken

Falls du etwas mit dem Auto abholen oder besorgen willst, musst du nicht immer Geld für ein Parkticket ausgeben. Mithilfe der sogenannten „Brötchentaste“ an der Parkuhr kannst du bis zu 15 Minuten gebührenfrei parken. An manchen Standorten kannst du sogar bis zu 30 Minuten kostenlos parken. Dem WDR zufolge ist die „Brötchentaste“ in ganz Bergisch Gladbach und in einigen Teilen Kölns zu finden. Häufig sind die Tasten an den Parkuhren in beispielsweise Geschäftsstraßen angebracht.

Die Parkuhren, an denen du kostenlos einen Parkschein ziehen kannst, sind „mit einem gelben Band besonders gekennzeichnet“, betonte die Stadt Köln. Für die Betätigung der Brötchentaste müsse man erst den gelben und dann den grünen Knopf drücken. Der Sprecher des Städte- und Gemeindebundes, Philipp Stempel, sagte, dass die „Brötchentaste“ dem Einzelhandel zu nutzen fallen könne. Durch sie könne man Innenstädte wiederbeleben. „Das ist aber eine Entscheidung, die man an den Gegebenheiten vor Ort ausrichten muss.“

„Brötchentaste“: Das musst du trotzdem machen

Auch wenn du in der Nähe einer Parkuhr mit der „Brötchentaste“ geparkt hast, musst du trotz dessen einen Parkschein ziehen. Diesen bekommst du entweder an der Parkuhr, per SMS oder sogar in der App. Solltest du das nämlich nicht tun, zählst du als Falschparker. Laut dem Bußgeldkatalog kann eine Strafe in Höhe von bis zu 100 Euro auf dich zukommen.