Pakete zu Weihnachten verschicken: Das sind die Fristen von DHL, Hermes, DPD

Wir sind mitten in der Shopping-Woche des Jahres: Die Blackweek sorgt jedes Jahr für die erste wirkliche Lastspitze bei den Paketdiensten. Jeder versucht, seine eigenen Schnäppchen im Netz zu ergattern und die ersten Weihnachtsgeschenke zu sichern. Allein DHL rechnet damit, täglich elf Millionen Pakete zu transportieren. Hermes geht in der Spitze von 2,9 Millionen Paketen täglich aus. Hinzu kommen die unzähligen Sendungen, die Amazon über sein eigenes Netz abliefert sowie Pakete über DPD, GLS und UPS. Doch auch, wenn du zu Weihnachten an deine Liebsten ein Paket verschicken willst, sorgst du für mehr Last im Netz. Und auch, wenn es noch vier Wochen bis Heiligabend sind: Die ersten Weihnachtspakete sollten jetzt schon unterwegs sein.

Weihnachtspakete ins Ausland sind schon knapp dran

Wenn du deinen Freunden oder der Familie im Ausland ein Paket schicken willst, bist du schon spät dran. Bei DHL schaffen es Pakete außerhalb Europas schon nur noch, wenn du sie mit einem Premium-Zuschlag auf die Reise schickst. Auch bereits online frankierte Sendungen können es nach DHL-Angaben noch schaffen. Doch auch, wenn dein Paket in Europa bleibt, solltest du dir nicht unendlich Zeit lassen. Durch die steigenden Paketmengen und das unkalkulierbare Wetter können schnell einige Tage Verzögerung zusammenkommen – insbesondere bei einem Transport auf dem Landweg.

Sicherer und schneller sind Expresspakete, etwa mit DHL Express oder UPS, unterwegs. Sie sind allerdings auch deutlich teurer, sodass der Versand eines Paketes schnell den Wert übersteigt. Dafür schaffen es aber viele DHL Express-Pakete ins Ausland auch noch, wenn du sie erst in der Woche vor Weihnachten losschickst. Für Hermes gilt, dass für Zustellungen innerhalb der EU der 13. Dezember ein Richtwert ist, einzelne Länder davon aber abweichen.

Die DHL-Versand-Fristen zu Weihnachten 2024 im Überblick

Nationaler Versand

Pakete und Päckchen Freitag, der 20.12.2024 (Achtung, auch DHL Express)

Briefe und Postkarten Samstag, der 21.12.2024 vor der Leerung

Internationaler Versand

Pakete …

in Nachbarländer: Samstag, der 14.12.2024

in sonstige europäische Länder: Dienstag, der 10.12.2024

außerhalb Europas mit Service Premium: Dienstag, der 03.12.2024

außerhalb Europas: Dienstag, der 26.11.2024

Briefe und Postkarten …

in europäische Länder: Freitag, der 13.12.2024

für Länder außerhalb Europas: Freitag, der 06.12.2024

Weihnachten 2024: Fristen von Hermes

Deutschlandweit erfolgt der erste Zustellversuch bis Heiligabend, wenn du deine Pakete bis zum 19. Dezember um 12:00 Uhr im Paketshop abgegeben hast. Letztmöglicher Termin bei Paket- oder Gepäckabholungen an der Haustür ist auch der Dezember. Pakete ins Ausland müssen abhängig vom Zielland früher unterwegs sein. Eine Liste gibt es auf der Webseite von Hermes.

Fristen von DPD, UPS, GLS & Co.

DPD

Nationale Pakete: Abgabe bis 20. Dezember 2024, 12 Uhr

Express-Pakete: Diese können bis zum 23. Dezember 2024, 12 Uhr aufgegeben werden, da am 24. Dezember noch Zustellungen erfolgen.

Internationale Pakete: Abhängig vom Zielland sollten diese bis spätestens 17. Dezember, 12 Uhr im Paketshop abgegeben sein.

Achtung: DPD stellt im 27. und 28. Dezember keine Pakete zu.

GLS

Nationale Pakete: Abgabe bis 19. Dezember , 12 Uhr

Nachbarländer: 18. Dezember, 12 Uhr

Weitere EU-Länder: 17. Dezember, 12 Uhr

Weltweit: 13. Dezember, 12 Uhr

UPS

Abhängig von gebuchter Paketklasse (Express, Standard, etc.), Absendeort und Empfänger. Theoretische Abholung der Weihnachtspakete bis 23. Dezember, 20 Uhr möglich bei Zustellung bis Heiligabend. Details sind für jede denkbare Kombination auf der UPS-Seite abfragbar.

