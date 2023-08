Offiziell: ARD will Programm einstellen

Wie das Onlinemagazin Cablevision Europe unter Berufung auf eine ARD-Sprecherin berichtet, werde die ARD einen linearen TV-Kanal abschalten. Um welchen Sender es sich handelt, wollte und konnte sie indes noch nicht sagen. Darüber werde die ARD bis Jahresende entscheiden. Hintergrund der Abschaltung sind die Sparmaßnahmen der ARD. Der Sender wird aber nicht ganz verschwinden, sondern lediglich „ins Digitale überführt“. Das bedeutet letztlich, dass die ARD sich die Übertragungskosten für Kabel, Satellit und die digitale Antenne spart, ihn aber weiterhin über das Internet anbieten will. Lizenz- und Programmkosten entstehen also weiterhin.

Zeitpunkt der Abschaltung des ARD-Programms unklar

Die Abschaltung eines Programmes geht auf den dritten Medienstaatsvertrag zurück. Unklar ist, wann der Sender dann eingestellt wird. Gegenüber Cablevision Europe wollte die Sprecherin dazu keine Aussage treffen. „Sobald feststeht, welcher Kanal flexibilisiert wird, geht es an die Umsetzung. Ein Zeitpunkt steht noch nicht fest.“

Neben dem Hauptprogramm Das Erste und den zahlreichen regionalen Dritten Programmen betreibt die ARD verschiedene Spartenkanäle. Dabei handelt es sich um tagesschau24, ARD-alpha und One. Zusammen mit dem ZDF gibt es darüber hinaus noch Phoenix und den Kika. Schaut man sich die Inhalte der einzelnen Sender an, so gilt es am wahrscheinlichsten, dass die Einstellung One treffen wird. Zwar bietet One – je nach Sichtweise – das interessanteste und abwechslungsreichste Programm, ist aber auch am ehesten mit dem Hauptprogramm Das Erste zu vergleichen. Zahlreiche Inhalte von Das Erste finden sich später bei One wieder. Zudem können diese Inhalte gut in die Mediathek verlagert werden.

In jedem Fall gilt: Per Satellit wird das Programmangebot demnächst eingeschränkt werden – zumindest wenn du noch keine HD-Sender empfangen kannst. Die ARD hat die Einstellung aller Programme in SD per Satellit angekündigt.