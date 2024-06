Nur 1 € pro Monat: So bekommst du Zugriff auf alle Streaming-Inhalte bei Netflix, Hulu und Co.

Du hast viel Gutes über eine neue Serie auf Netflix gehört, findest sie aber nicht in deiner App? Dann kann es sein, dass sie in deiner Region nicht verfügbar ist. Mit einem Virtual Private Network (VPN) umgehst du solche Ländersperren. Denn ein VPN erzeugt einen sogenannten Tunnel, verschlüsselt deinen Datenverkehr und leitet ihn über einen externen Server an einen anderen Ort. Verbindest du dich also mit einem US-Server, gaukelst du dem jeweiligen Streaming-Dienst vor, dass du dich in den USA befindest. So hast du Zugriff auf die vollständige Bibliothek.

88 Prozent Rabatt: Mit Ivacy VPN hast du grenzübergreifend Zugriff für unter 1 Euro im Monat

Ländergrenzen beim Streaming umgehen: Was ein VPN bewirkt

Nutzt du ein VPN, kannst du also sämtliche Ländersperren überwinden und Inhalte von der ganzen Welt streamen. Andersherum gehst du so auch sicher, dass du im Urlaub oder auf Dienstreise im Ausland deine Serien aus Deutschland streamen kannst, wenn du einen deutschen Server auswählst. Sicherheit ist dabei aber ein ebenso großer Faktor, den du nicht vernachlässigen solltest. Ein gutes VPN verfügt etwa über einen Kill Switch, mit dem du die Internetverbindung kappst, sobald das VPN einmal ausfallen sollte. So bleiben deine Daten privat und anonym.

Bei einem VPN praktisch sind außerdem Funktionen wie Split-Tunneling. Denn damit bestimmst du, welche Daten durch das VPN laufen sollen und welche nicht. Dadurch kannst du zum Beispiel auf globale Streaming-Dienste zugreifen, surfst sonst aber weiterhin ohne VPN oder über einen Server im Inland. Eine sogenannte No-Logs-Politik verspricht zudem, dass keine Daten, wie der Browserverlauf, der Netzwerk-Traffic oder deine IP-Adresse von dem jeweiligen Anbieter erfasst werden.

Unter 1 Euro pro Monat – mit Ivacy hast du Zugriff auf alle Bibliotheken

Der Anbieter Ivacy bietet all die oben genannten Funktionen und Versprechen mit einem aktuellen Preisnachlass von 88 Prozent. Hast du die Mitgliedschaften der entsprechenden Streaming-Dienste, bekommst du so für 0,90 Euro Aufpreis pro Monat Zugriff auf alle Inhalte – ohne Ländersperren. Ivacy VPN verspricht außerdem ein reibungsloses und unterbrechungsfreies Streaming-Erlebnis dank schnellen Serververbindungen. Mit nur einer Mitgliedschaft lassen sich weiterhin bis zu zehn Geräte auf einmal verbinden. So kann deine ganze Familie nicht nur weltweit auf Streaming-Bibliotheken zugreifen, sondern auch sicher und anonym surfen.