Niu Kick Scooter: Große Reichweite zu einem hohen Preis

Wenn es um das Themenfeld der E-Mobilität geht, denken die meisten Menschen sofort an E-Autos. Es geht aber auch ein paar Stufen kleiner. So bist du zum Beispiel auch mit einem E-Scooter emissionsfrei unterwegs und kannst komfortabel ohne Kraftanstrengung zu deinem gewünschten Ziel in der Umgebung rollen. Einen E-Scooter aus dem Premium-Segment haben wir hier bei inside digital mit dem Elmoto Kick bereits getestet. Jetzt kündigt sich ein weiteres Highend-Modell an: der Niu Kick Scooter.

Niu: E-Scooter mit bis zu 50 Kilometern Reichweite

Angeboten wird der neue E-Scooter in zwei Varianten. Der 20 Kilogramm schwere Niu Kick Scooter Pro verfügt über einen 350-Watt-Motor und rollt mit einem 486 Wh Lithium-Ionen-Akkupack laut Hersteller bis zu 50 Kilometer weit. Beim Niu Kick Scooter Sport (18,5 kg) sind auf Basis eines 300-Watt-Motors in Kombination mit einem 365 Wh Akkupack bis zu 40 Kilometer Reichweite drin. Die tatsächliche Reichweite dürfte aber erfahrungsgemäß etwas geringer ausfallen.

Die maximal mögliche Geschwindigkeit liegt gemäß der deutschen E-Scooter Regeln bei 20 km/h. Für einen Start wird die Niu App auf dem Smartphone benötigt, die sich per Bluetooth mit dem Tretroller verbindet und für die Fahrt entsperrt. Über die App soll es dann auch möglich sein, Fahrstatistiken einzusehen. Für das nötige Maß an Sicherheit sorgen Bremslichter, LED-Frontlichter und regenerative Bremstechnologie inklusive Scheibenbremsen. Auf Wunsch ist der Eletro-Tretroller auch faltbar und so auch im öffentlichen Personen-Nahverkehr gut zu transportieren. Mit einer IP54-Zertifizierung ausgestattet soll der E-Scooter auch bei Regen problemlos nutzbar sein.

Nach Angaben des Herstellers wurde der Niu Kick Scooter mit seinem Aluminium-Rahmen, breitem Lenker und luftgefüllten Reifen eigens für den europäischen und nordamerikanischen Markt entwickelt. Er ist vor allem für kürzere Strecken von 1 bis 5 Kilometern gedacht. Für längere Strecken bietet Niu bereits elektrische Roller an.

Was kostet der Niu Kick Scooter?

Der Online-Vorverkauf soll in Deutschland laut Hersteller nach aktuellem Stand der Dinge im Juni starten. Zur Verfügung sollen dann passende Varianten in sechs Farben stehen: Weiß, Schwarz, Grau, Rot, Beige und Blau. Auslieferungen in Europa starten laut Hersteller in Europa, Niu-Fachhändler bieten den neuen E-Scooter dann voraussichtlich ab August an. Für den Niu Kick Scooter Pro musst du einem Preis von 699 Euro einplanen, die Sport-Ausführung wird für 599 Euro zu haben sein. Beide Roller sind übrigens für Personen bis zu einem Gewicht von 100 Kilogramm gedacht.