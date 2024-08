Die Nintendo Switch ist mittlerweile in die Jahre gekommen und der Nachfolger klopft bereits an der Tür. Das heißt jedoch nicht etwa, dass es keine guten Spiele für die Konsole gibt, die sich nicht auch heute noch lohnen. Hier zeigen wir dir die meistverkauften Spiele für die Konsole und geben dir einen Einblick in spannende, exklusive Games, die bald veröffentlicht werden. Die Nintendo Switch ist nämlich zwar alt, aber noch lange nicht am Ende ihrer Lebenszeit angekommen.

Die 10 meistverkauften Nintendo Switch Spiele

Im Nintendo eShop finden sich zahlreiche Spiele für die Nintendo Switch. Bei vielen Games handelt es sich um Spiele, die du auch auf anderen Konsolen spielen kannst. Bei den meistverkauften Spielen handelt es sich jedoch um Titel, die nur für die Switch verfügbar sind. Sie scheinen also nach wie vor der Hauptgrund für den Kauf einer Nintendo-Konsole zu sein. Angeführt wird die Liste nach wie vor von Mario Kart 8 Deluxe. Das Spiel ist seit langem der beliebteste Titel für die Konsole und führt mit einigem Abstand.

Top 10 Spiele

Mario Kart 8 Deluxe – 62,90 Millionen mal verkauft

Animal Crossing: New Horizons – 45,85 Millionen mal verkauft

Super Smash Bros. Ultimate – 34,66 Millionen mal verkauft

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32,05 Millionen mal verkauft

Super Mario Odyssey – 28,21 Millionen mal verkauft

Pokémon Schwert und Schild – 26,35 Millionen mal verkauft

Pokémon Purpur und Karmesin – 25,29 Millionen mal verkauft

Super Mario Party – 20,84 Millionen mal verkauft

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 20,80 Millionen mal verkauft

New Super Mario Bros. U Deluxe – 17,61 Millionen mal verkauft

Exklusive Highlights für deine Konsole

In den kommenden Monaten plant Nintendo die Veröffentlichung weiterer exklusiver Titel für die Nintendo Switch. Nintendo scheint also weiterhin an der Konsole festzuhalten. Ob die bald veröffentlichten Spiele auch mit dem Nachfolger kompatibel sein werden, ist noch unklar. Generell hat Nintendo bislang kaum Informationen zur Nintendo Switch 2 preisgegeben.

Kommende Nintendo Switch Games

Emio The Smiling Man: Famicom Detective Club – 29. August 2024

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – 26. September 2024

Super Mario Party Jamboree – 17. Oktober 2024

Mario & Luigi: Brothership – 7. November 2024

Donkey Kong Country Returns HD – 16. Januar 2025

Pokémon Legends A-Z – 2025

Metroid Prime 4: Beyond – 2025