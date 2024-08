Fans sind besorgt: Hogwarts Legacy 2 offiziell bestätigt?

Bereits seit der Veröffentlichung von Hogwarts Legacy spekulieren Fans darüber, ob es eine Fortsetzung geben wird und wie sie aussehen könnte. Avalanche Software, das Entwicklerstudio hinter Hogwarts Legacy, könnte den zweiten Teil nun indirekt bestätigt haben. Das Studio hat kürzlich neue Stellenausschreibungen veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass sich die Fortsetzung bereits in Arbeit befindet. Des Weiteren offenbaren die Ausschreibungen, um welche Art von Spiel es sich handeln könnte.

Hogwarts Legacy 2: Ein Action-RPG?

In der Stellenausschreibung sucht Avalanche Software nach einem Produzenten, der an einem neuen Projekt des Studios arbeiten soll. Zwar wird Hogwarts Legacy in der Ausschreibung gleich mehrfach erwähnt, doch es wird nicht offenbart, ob es sich bei dem neuen Projekt um die Fortsetzung des Spiels handelt. Sie gibt allerdings einige Informationen zum geplanten Game preis, die Fans dennoch darauf schließen lassen, dass es sich um Hogwarts Legacy 2 handelt.

Das neue Projekt soll ein Open World Action-RPG sein. Diesem Genre gehört auch Hogwarts Legacy an. Des Weiteren schildert die Stellenausschreibung, dass Erfahrung mit „magischen Kämpfen“ gewünscht ist. Magie scheint also ein integraler Bestandteil des Projekt zu sein. All das lässt Fans glauben, dass es sich bei dem unbenannten Projekt tatsächlich um den zweiten Teil von Hogwarts Legacy handelt.

Sorgen um die Fortsetzung

In der Community herrscht nicht nur Vorfreude, wenn es um den zweiten Teil von Hogwarts Legacy geht. Viele Spieler machen sich Sorgen um die Zukunft des Spiels. Diese Sorgen basieren auf der Vermutung, dass Hogwarts Legacy 2 zu einem Live-Service Spiel werden könnte. Live-Service Games sind Spiele, die nach der Veröffentlichung stets neue Inhalte erhalten. Was gut klingt, ist es allerdings nicht. In den meisten Fällen sind Live-Service Games unfertig und zusätzliche Inhalte dienen dazu, die Spiele nachträglich zu monetarisieren.

Vor kurzem veröffentlichte Avalanche Software eine weitere Stellenausschreibung, die sich vermutlich auf das gleiche Projekt bezieht. Dieses Mal sucht das Studio nach einem Senior Producer. Die Ausschreibung verrät, dass das geplante Spiel eine „live ops“ Phase nach der Veröffentlichung haben soll. Es handelt sich hierbei nicht um eine Bestätigung dessen, dass Hogwarts Legacy 2 ein Live-Service Spiel ist. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass das Spiel zumindest ähnliche Strategien beinhalten wird.