96 von 100: Das ist das beste Action-RPG aller Zeiten

Rollenspiele sind unglaublich vielfältig. Gerade Action-RPGs haben so viel Auswahl zu bieten, dass es schwer ist, sich für eins zu entscheiden. Kritiker bei Metacritic haben jedoch herausgefunden, welches Action-RPG das beste aller Zeiten ist. Die guten Neuigkeiten: Es handelt sich dabei um ein modernes Spiel, das du auf so gut wie allen aktuellen Geräten spielen kannst. Doch warum ist gerade dieses Rollenspiel besser als alle anderen?

Das beste Action-RPG aller Zeiten: Elden Ring

Vermutlich hat jeder leidenschaftliche Gamer schon mal von Elden Ring gehört. Das Spiel ist ein sehr guter Vertreter seines Genres und schafft es, die Rangliste der besten Action-RPGs anzuführen. Aus den Bewertungen von 93 Kritikern geht eine Gesamtwertung von 96 von 100 Punkten hervor. Auch bei Gamern kommt das Spiel ausgezeichnet an und erhält von ihnen 8,1 von 10 Punkten. Die meisten negativen Bewertungen rühren aus Frustration, denn Elden Ring ist kein einfaches Spiel.

In seiner hohen Schwierigkeit liegt jedoch auch eine der Stärken des Spiels. Es stellt dich stets auf die Probe und zwingt dich förmlich dazu, einen eigenen Spielstil zu entwickeln, der für dich passt. Des Weiteren erntet das Open-World-Design des Spiels viel Lob von Kritikern. Sie lieben das Gefühl von Abenteuer, das beim Erkunden der Spielwelt aufkommt. Elden Ring nimmt dich nämlich nicht an die Hand. Es ist deine Aufgabe, dir einen Weg durch die Spielwelt zu bahnen und selbst herauszufinden, wo dich deine Reise als Nächstes hinführt.

Auch die Erweiterung von Elden Ring kann überzeugen.

Bemerkenswert ist, dass der zweite Platz der Bestenliste ebenfalls von Elden Ring belegt wird. Dieses Mal handelt es sich dabei um Shadow of the Erdtree, die Erweiterung des Spiels. Auch sie kann begeistern und erhält von Kritikern 95 von 100 Punkten. Bei Spielern erreicht sie 7,9 von 10 Punkten, was etwas niedriger, aber dennoch sehr positiv ist. Insgesamt ist Elden Ring laut Kritikern ein Spiel, das noch lange Zeit im kollektiven Gedächtnis verbleiben wird. Es hat das Genre maßgeblich beeinflusst und wird auch in Zukunft weitere Spiele seiner Art inspirieren.

