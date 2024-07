Das Ende für Mario & Sonic: Ersetzt durch NFTs?

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen war das erste Videospiel der beliebten Crossover-Reihe. Es wurde zu den Olympischen Sommerspielen in Peking im Jahr 2008 veröffentlicht. Das Spiel ist offiziell vom International Olympic Committee (ICO) lizenziert. Es handelte sich um das erste Videospiel, in dem Charaktere aus der Mario und der Sonic-Reihe aufeinandertrafen. Der Erfolg inspirierte weitere Videospiele, die die Olympischen Sommer- und Winterspiele begleiteten. Wer jedoch in diesem Jahr nach dem neuen Mario & Sonic Spiel Ausschau hält, geht leer aus. Die Spielreihe ist nämlich offiziell eingestellt worden. Der Grund dafür sorgt bei vielen Spielern für einen bitteren Nachgeschmack.

NFTs statt Mario & Sonic

Dieses Jahr gibt es kein Mario & Sonic Spiel zu den Olympischen Spielen, die zurzeit in Paris stattfinden. Tatsächlich ist die Spielreihe vollständig eingestellt worden. Das liegt daran, dass das International Olympic Committee (IOC) die Partnerschaft mit Nintendo beendet hat. Lee Cocker hat an jedem Mario & Sonic Spiel zu den Olympischen Spielen gearbeitet. In einem Interview mit Eurogamer gibt er bekannt, warum das Ende der Reihe jetzt gekommen ist.

Laut Cocker hat das IOC die Lizenz zurückgezogen und beschäftigt sich fortan intern mit künftigen Videospiel-Projekten. Als Hauptgrund für diese Entscheidung nennt Cocker Geld. Das IOC erhofft sich durch neue Partnerschaften und andere Projekte mehr Profite, als man mit Mario & Sonic erzielte. Unter anderem möchte man wohl NFTs und eSports in Betracht ziehen.

Nicht nur innerhalb der Gaming-Community sind NFTs nicht gern gesehen. NFTs erfuhren 2020 und 2021 einen globalen Aufschwung. Die digitalen Bilder waren plötzlich überall, ganze Messen entstanden aus dem Hype. Mittlerweile ist der ganz große Bahnhof jedoch abgeflacht und NFTs werden von vielen kritisch betrachtet. NFTs tragen zur Zerstörung der Umwelt bei und viele halten sie schlichtweg für einen lächerlichen Trend aus der Sphäre der „Crypto-Bros“.

Tatsächlich gibt es in diesem Jahr bereits ein neues, offizielles Spiel zu den Olympischen Spielen und es beinhaltet offenkundig NFTs. Diese werden auf der Website des Spiels angepriesen. Es handelt sich dabei um ein Handyspiel mit dem Namen „Olympics Go! Paris“. Eine PC-Version des Spiels ist im Epic Games Store verfügbar. Scheinbar handelt es sich bei diesem Spiel um einen Einblick in die neue Ära der Videospiele zu den Olympischen Spielen.