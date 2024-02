Hoyoverse, der Entwickler des Erfolgsspiels Genshin Impact, arbeitet Gerüchten zufolge an einem spannenden neuen Spiel. Neben Genshin Impact hatte das Spiel bereits mit der Honkai-Reihe Erfolg und bringt mit Zenless Zone Zero schon bald ein neues Action-Game auf den Markt. Damit ist aber noch lange nicht Schluss, wenn man den neuen Leaks Glauben schenkt. Sie weisen nämlich darauf hin, dass Hoyoverse schon bald ein brandneues Spiel ankündigen könnte, das sich maßgeblich von bisherigen Projekten des Studios unterscheidet.

„Starry Sky Valley“ von Hoyoverse

Ein Leaker namens hxg_diluc offenbarte in einem Post bei X, ehemals Twitter, dass Hoyoverse wohl ein neues Patent bei der chinesischen Regierung angemeldet hat. Es handelt sich dabei vermutlich um den Namen eines neuen Videospiels. Direkt ins Englische übersetzt bedeutet dieser Name so viel wie „Starry Sky Valley“, was in etwa „Sternenhimmeltal“ auf Deutsch wäre. Zudem berichtete der Post von einem neuen Kanal, der auf der chinesischen Videostreaming-Website Bilibili erstellt wurde. Auch dieser Kanal trägt den im Patent erwähnten Namen. Viele Spieler sehen das als Zeichen dafür, dass Hoyoverse das neue Videospiel schon bald offiziell ankündigen könnte und jetzt letzte Vorbereitungen trifft.

Worum es sich bei dem neuen Videospiel genau handelt, ist noch unklar. Leaks zufolge könnte das Spiel jedoch eine gewisse Ähnlichkeit zum beliebten Animal Crossing haben. Eine solche Lebenssimulation wäre für Hoyoverse der Einstieg in ein völlig neues Genre. In der Vergangenheit hatte Hoyoverse bereits großen Erfolg mit neuen Spielen, die nichts mit Genshin Impact zu tun haben. Das Studio hat sich eine treue Spielerbasis aufgebaut, die sich vor neuen Spielen nicht scheut.

Hoyoverse versucht strikt gegen Leaker vorzugehen, doch immer wieder werden Informationen durch sie bekannt. Meistens sind sie vertrauenswürdig und bewahrheiten sich, weswegen Hoyoverse das Problem besonders ernst nimmt. Ob die Informationen zum neuen Spiel diesmal jedoch der Wahrheit entsprechen, lässt sich noch nicht sagen. Eine baldige Ankündigung könnte jedoch bevorstehen.